A Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP) celebra, nesta segunda-feira (15), 194 anos de história. Criada em 1831, a corporação acompanhou as transformações do Estado ao longo de quase dois séculos, mantendo como missão constitucional a preservação da ordem pública e a proteção da sociedade.
Presente nos 645 municípios paulistas, a PMESP atua do policiamento ostensivo diário às ações de inteligência e operações especiais, além do policiamento rodoviário, ambiental, escolar e comunitário. Nos últimos anos, avançou no uso de tecnologia, com ampliação de sistemas de monitoramento, investimento em inteligência policial e adoção de câmeras operacionais portáteis, reforçando transparência e segurança nas abordagens. Também ampliou operações integradas com outras forças, fortaleceu o policiamento comunitário e passou a empregar drones e tecnologias embarcadas, ampliando capacidade de resposta e prevenção em todo o Estado.
No Noroeste Paulista, o policiamento é coordenado pelo Comando de Policiamento do Interior (CPI-10), com sede em Araçatuba, sob o comando do coronel Marcos Rogério Lemes. O comando regional responde pelo planejamento e supervisão das ações em dezenas de municípios, garantindo presença da PM em áreas urbanas e rurais. A atuação conta com apoio de unidades especializadas como Força Tática, ROCAM (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) e o 12º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (12º BAEP), empregado em ocorrências de maior complexidade, operações de impacto e no enfrentamento ao crime organizado.
Ao completar 194 anos, a Polícia Militar de São Paulo reafirma compromisso com a legalidade, a disciplina e o serviço público. Em Araçatuba e região, a data simboliza o reconhecimento ao trabalho diário de policiais que atuam nas ruas, muitas vezes de forma silenciosa, mas decisiva, na construção de uma sociedade mais segura.
Mensagem do coronel
Em mensagem alusiva ao aniversário, o coronel PM Marcos Rogério Lemes, comandante do CPI-10, destacou a trajetória histórica, a credibilidade e o papel estratégico da instituição. Segundo ele, a Polícia Militar é bicentenária, uma das mais antigas e importantes do Brasil, criada inicialmente como Força Pública e consolidada como referência em confiança e serviço ininterrupto à população. “Não é qualquer corporação que consegue se manter por tanto tempo operando com credibilidade, exercendo um trabalho muitas vezes silencioso e de alto risco, desempenhado diariamente por cerca de 90 mil homens e mulheres”, ressaltou.
O comandante lembrou que a PM esteve presente em momentos decisivos da história de São Paulo e do país, atravessando guerras, revoluções e fases críticas, sempre com a missão de cuidar, zelar e defender o povo paulista.
Sobre sua trajetória, Lemes destacou a ligação com a região de Araçatuba. Ingressou na corporação em 1998 como 2º Tenente, atuou em Auriflama e, depois, em Araçatuba, onde comandou o Pelotão de Força Tática e foi chefe do Serviço de Inteligência, área em que permaneceu por grande parte da carreira, passando pelos postos de Capitão e Major. Em 2021, teve breve passagem por Andradina e, na sequência, assumiu o comando do Batalhão de Polícia Militar de Araçatuba. Posteriormente, foi convidado a subchefiar o Centro de Inteligência da Polícia Militar, na Capital, quando foi promovido a Coronel PM. Também chefiou a Coordenadoria de Assuntos Jurídicos e, em 2024, comandou o CPI-8, na região de Presidente Prudente.
Desde abril de 2025, o coronel Marcos Rogério Lemes está à frente do CPI-10, função que, segundo ele, é motivo de orgulho por ser a região onde nasceu, cresceu e construiu grande parte da carreira. Para o comandante, o aniversário deve ser um momento de reconhecimento à bravura dos policiais e de reafirmação do compromisso permanente da instituição com a segurança, a ordem e o bem-estar da população paulista.
Capitão Gercimar – Policiamento Rodoviário
O comandante da Polícia Militar Rodoviária da região de Araçatuba, capitão Gercimar, ressaltou a importância histórica da corporação. Segundo ele, a instituição, criada em 1831 com efetivo inicial de 30 policiais, transformou-se ao longo do tempo em uma força com mais de 80 mil homens e mulheres, que atuam diariamente na proteção da sociedade, muitas vezes colocando a própria vida em risco.
O capitão também destacou o papel estratégico das unidades especializadas e lembrou que, em janeiro de 2026, o Policiamento Rodoviário completará 78 anos de existência, consolidando-se como pilar no enfrentamento à criminalidade e na preservação da ordem pública em todo o Estado.
Para o comandante regional, integrar a Polícia Militar é motivo de orgulho e responsabilidade. Ele enfatizou que a corporação mantém atuação permanente, 24 horas por dia, na defesa da vida, do patrimônio e da segurança da população paulista.
