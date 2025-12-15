A Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP) celebra, nesta segunda-feira (15), 194 anos de história. Criada em 1831, a corporação acompanhou as transformações do Estado ao longo de quase dois séculos, mantendo como missão constitucional a preservação da ordem pública e a proteção da sociedade.

Presente nos 645 municípios paulistas, a PMESP atua do policiamento ostensivo diário às ações de inteligência e operações especiais, além do policiamento rodoviário, ambiental, escolar e comunitário. Nos últimos anos, avançou no uso de tecnologia, com ampliação de sistemas de monitoramento, investimento em inteligência policial e adoção de câmeras operacionais portáteis, reforçando transparência e segurança nas abordagens. Também ampliou operações integradas com outras forças, fortaleceu o policiamento comunitário e passou a empregar drones e tecnologias embarcadas, ampliando capacidade de resposta e prevenção em todo o Estado.

No Noroeste Paulista, o policiamento é coordenado pelo Comando de Policiamento do Interior (CPI-10), com sede em Araçatuba, sob o comando do coronel Marcos Rogério Lemes. O comando regional responde pelo planejamento e supervisão das ações em dezenas de municípios, garantindo presença da PM em áreas urbanas e rurais. A atuação conta com apoio de unidades especializadas como Força Tática, ROCAM (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) e o 12º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (12º BAEP), empregado em ocorrências de maior complexidade, operações de impacto e no enfrentamento ao crime organizado.