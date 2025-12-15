A equipe da Rocam realizou, na tarde desta segunda-feira (15), uma prisão em flagrante durante patrulhamento preventivo e ostensivo pela Avenida Isaura Macarini Albani, no bairro Artville, em Birigui. A ação resultou na apreensão de uma arma de fogo com numeração suprimida e porções de cocaína, reforçando o trabalho de enfrentamento à criminalidade na região.
Segundo informações do boletim de ocorrência, os policiais visualizaram um casal em uma motocicleta, sendo que o condutor apresentava volume suspeito na região da cintura. Diante da fundada suspeita, foi realizada a abordagem. Na busca pessoal inicial, nada de ilícito foi localizado, apenas um aparelho celular e um boné.
O condutor foi identificado pelas iniciais K. P. L., indivíduo já conhecido nos meios policiais por denúncias relacionadas a porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, além de registro anterior de ato infracional análogo ao porte de arma quando menor de idade.
Após ser informado de seus direitos constitucionais, o abordado confessou que em sua residência havia uma arma de fogo e entorpecentes, alegando que a droga seria para uso pessoal e que sua companheira não tinha conhecimento dos fatos. Com autorização expressa dos moradores, a equipe policial se deslocou até o imóvel localizado no bairro Margareth Vargas.
No interior da residência, os policiais localizaram, dentro de um guarda-roupas, um revólver calibre .32, da marca Smith & Wesson, com numeração suprimida, carregado com três munições. Em um armário da cozinha, foram encontrados dez eppendorfs contendo substância análoga à cocaína.
Diante dos fatos, foi dada voz de prisão a K. P. L. pelos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse de entorpecentes. O indiciado colaborou com a equipe e não houve necessidade do uso de algemas. Com apoio da viatura DEJEM, ele foi conduzido ao Distrito Policial, onde o delegado de plantão elaborou o boletim de ocorrência e arbitrou fiança no valor de R$ 1.500, que foi paga, resultando na liberação do indivíduo.
Ainda conforme o registro, foram lavradas as autuações administrativas cabíveis, uma vez que o condutor não possuía habilitação, e a motocicleta foi liberada a um condutor devidamente habilitado. O caso segue sob responsabilidade da Polícia Civil, que dará continuidade às investigações.
