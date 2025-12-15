A equipe da Rocam realizou, na tarde desta segunda-feira (15), uma prisão em flagrante durante patrulhamento preventivo e ostensivo pela Avenida Isaura Macarini Albani, no bairro Artville, em Birigui. A ação resultou na apreensão de uma arma de fogo com numeração suprimida e porções de cocaína, reforçando o trabalho de enfrentamento à criminalidade na região.

Segundo informações do boletim de ocorrência, os policiais visualizaram um casal em uma motocicleta, sendo que o condutor apresentava volume suspeito na região da cintura. Diante da fundada suspeita, foi realizada a abordagem. Na busca pessoal inicial, nada de ilícito foi localizado, apenas um aparelho celular e um boné.

O condutor foi identificado pelas iniciais K. P. L., indivíduo já conhecido nos meios policiais por denúncias relacionadas a porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, além de registro anterior de ato infracional análogo ao porte de arma quando menor de idade.