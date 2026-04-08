A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta quarta-feira (8), uma operação para cumprir mandados judiciais relacionados a um esquema de estelionato envolvendo precatórios judiciais. A ação foi coordenada pela Delegacia de Auriflama, com apoio de equipes em Araçatuba.
Segundo as investigações, o grupo é suspeito de utilizar documentos falsificados para realizar o saque irregular de valores, causando um prejuízo que ultrapassa R$ 200 mil.
Durante a ofensiva, policiais estiveram em quatro endereços. Em um imóvel localizado na rua Benedita Fernandes, no bairro Santana, foi cumprido um mandado de prisão preventiva contra uma mulher identificada pelas iniciais S.G.R.
No mesmo local, também foi realizada busca e apreensão com autorização judicial, incluindo a coleta de dados em aparelhos eletrônicos que podem auxiliar no avanço das apurações.
Entre os itens recolhidos estão um telefone celular, cartões bancários, folhas de cheque e diversos documentos considerados relevantes para a investigação. Todo o material passará por perícia.
A suspeita foi levada à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Araçatuba, onde a ocorrência foi registrada, permanecendo posteriormente à disposição da Justiça.
Já os objetos apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Auriflama, que seguirá com a investigação, incluindo a análise de dados digitais autorizada pelo Poder Judiciário.
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