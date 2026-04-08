A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta quarta-feira (8), uma operação para cumprir mandados judiciais relacionados a um esquema de estelionato envolvendo precatórios judiciais. A ação foi coordenada pela Delegacia de Auriflama, com apoio de equipes em Araçatuba.

Segundo as investigações, o grupo é suspeito de utilizar documentos falsificados para realizar o saque irregular de valores, causando um prejuízo que ultrapassa R$ 200 mil.

Durante a ofensiva, policiais estiveram em quatro endereços. Em um imóvel localizado na rua Benedita Fernandes, no bairro Santana, foi cumprido um mandado de prisão preventiva contra uma mulher identificada pelas iniciais S.G.R.