Na saída da Igreja, os acadêmicos da “Atlética” brindaram os presentes, com apresentações musicais
A noite de 11 de dezembro de 2025 ficará marcada na vida dos 60 formandos de Medicina. Às 19h30, na Igreja Universitária Nossa Senhora Auxiliadora, teve início a Sessão Solene de Colação de Grau da 4ª Turma do Curso de Medicina, denominada Professor Dr. Vinícius Nakad Orsatti, em um clima de grande alegria, emoção e celebração.

Familiares e amigos dos formandos, vindos de diversas regiões do país, lotaram o espaço para prestigiar esse momento ímpar, que também foi transmitido ao vivo pelo canal oficial do UniSALESIANO, no YouTube.

O Reitor do UniSALESIANO, Pe. Paulo Fernando Vendrame, conduziu o cortejo ao lado do Reitor Emérito, Pe. Luigi Fávero, dos pró-reitores, coordenadores, professores e demais representantes institucionais. Após a formação da mesa diretora, os formandos foram recebidos sob intensos aplausos, marcando o início de uma noite repleta de significado.

Assumindo a presidência da sessão, Pe. Paulo Vendrame declarou abertos os trabalhos e convidou todos para acompanhar, em pé, a execução do Hino Nacional. Em seguida, as autoridades presentes foram apresentadas, entre elas, o Pró-Reitor de Ensino, Pesquisa e Pós-Graduação, Prof. Dr. André Ornellas, o Pró-Reitor de Pastoral, Pe. Paulo Jácomo, a Pró-Reitora Administrativa, Vanda Moura, o Coordenador do Curso de Medicina, Prof. Dr. Antônio Poletto, além do patrono, paraninfo, representante da Secretaria Municipal de Saúde e o docente homenageado que dá nome à turma.

O juramento da profissão foi feito pelo formando Raphael Luís Medeiro Moreira, em nome de toda a turma. Após o compromisso solene, o Reitor oficializou a outorga dos títulos de médicos. Na sequência, teve início a chamada nominal para a imposição do capelo e a entrega dos certificados. Um a um, os mais de 60 novos médicos subiram ao palco, marcando o encerramento de uma trajetória de dedicação, estudo e superação.

DESAFIOS

O momento seguinte foi dedicado aos discursos. O Reitor Emérito, Pe. Luigi Fávero, emocionou o público ao relembrar sua luta pela implantação do curso de Medicina em Araçatuba. Ele destacou desafios enfrentados, a perseverança diante das dificuldades e a alegria de ver mais uma turma concluir a formação. Para os formandos, deixou uma mensagem sobre responsabilidade, ética e cuidado com a vida humana, reforçando que cada paciente deve sentir-se “em boas mãos”.

O orador da turma, João Moraes Neto, também subiu à tribuna para agradecer, recordar momentos marcantes da graduação e enaltecer a união e o esforço coletivo dos colegas. Em seguida, o paraninfo, Prof. Marco Túlio França, dirigiu palavras de incentivo e orgulho aos novos médicos.

A turma realizou ainda uma homenagem especial aos professores, apresentada pela médica Maria Carolina Linjardi de Sousa, reconhecendo o papel fundamental dos docentes na formação acadêmica e humana dos alunos. Após isso, veio um dos momentos mais emocionantes da noite: a homenagem aos pais. De pé, formandos e familiares ouviram a fala tocante da médica Julia Fernanda Jardim Costa, que representou os colegas ao expressar gratidão àqueles que, com amor e sacrifício, tornaram possível a conquista do diploma. Logo após, os formandos entregaram lembranças aos pais, num momento de grande comoção.

A cerimônia prosseguiu com a entrega da tradicional Medalha Dom Bosco, concedida ao melhor aluno da turma. O premiado da noite foi o médico Eduardo Augusto de Souza Peres, reconhecido pelo destaque acadêmico, participação institucional e identificação com os valores salesianos. A honraria foi entregue pelo Reitor, sob aplausos dos presentes.

No encerramento, Pe. Paulo Vendrame dirigiu palavras finais de agradecimento e incentivo. Ele destacou a dedicação dos professores, reforçou a missão salesiana de formar cidadãos éticos e comprometidos com o bem comum e parabenizou os novos médicos pela conquista. O Reitor também agradeceu às famílias pela confiança e apoio contínuo e declarou encerrada a Sessão Solene de Colação de Grau da 4ª Turma de Medicina do UniSALESIANO, ao som do tradicional “Tema da Vitória”, que simbolizou a celebração de um sonho alcançado.

Na saída da Igreja, os acadêmicos da “Atlética” brindaram os presentes, com apresentações musicais. Uma noite memorável na história de todos os participantes!

