A região de Araçatuba será beneficiada com um pacote de R$ 6,1 milhões do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro), destinado a projetos de gestão, preservação e recuperação dos recursos hídricos. O anúncio ocorreu na terça-feira (9), durante cerimônia no Palácio dos Bandeirantes, reforçando a estratégia estadual de ampliar investimentos ambientais em municípios do interior.
O Fehidro, vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), é o principal instrumento financeiro do Estado para apoiar ações que fortalecem as bacias hidrográficas paulistas. Neste ciclo, serão contemplados municípios como Alto Alegre, Araçatuba, Avanhandava, Barbosa, Birigui, Castilho, Guararapes e Nova Independência.
Os projetos aprovados abrangem frentes diversas, incluindo obras de drenagem urbana, reflorestamento de margens de córregos e implantação de galpões de reciclagem. Segundo a secretária da Semil, Natália Resende, os investimentos refletem a prioridade do governo em promover políticas de adaptação climática e ampliar a infraestrutura ambiental.
Para ela, “os recursos do Fehidro reforçam o compromisso do Governo de São Paulo em enfrentar os desafios climáticos e apoiar os municípios nessa transição, ampliando a infraestrutura, aprimorando a governança e impulsionando ações essenciais em saneamento, gestão hídrica e resíduos sólidos.”
A região de Araçatuba já havia recebido atenção especial em setembro, durante a passagem da Caravana 3D, que entregou R$ 4,8 milhões em obras voltadas à proteção hídrica, ao tratamento de esgoto e à gestão de resíduos sólidos. Na ocasião, foram beneficiadas cidades como Araçatuba, Birigui, Nova Independência, Penápolis, Piacatu e Santo Antônio do Aracanguá.
O balanço geral do Fehidro desde 2023 demonstra a amplitude do programa. No período, foram contratados R$ 926,4 milhões em investimentos, dos quais R$ 799,5 milhões foram destinados diretamente aos municípios. Entre as iniciativas financiadas estão drenagem urbana, ampliação do esgotamento sanitário, contenção de erosões, controle de perdas no abastecimento, manejo de resíduos sólidos e ações estratégicas de gestão hídrica.
Somente em 2025, 222 municípios paulistas foram atendidos, com R$ 435 milhões contratados em novos projetos. Enquanto isso, 362 obras seguem em execução e outras 196 foram concluídas, beneficiando diretamente 125 cidades com infraestrutura que melhora a eficiência hídrica, a segurança urbana e a resiliência climática.
Como participar
Podem solicitar apoio do Fehidro órgãos estaduais e municipais, concessionárias e permissionárias de serviços públicos ligados ao saneamento e meio ambiente, consórcios intermunicipais e entidades privadas sem fins lucrativos. A lista completa de requisitos está disponível no site oficial da Semil.
