A região de Araçatuba será beneficiada com um pacote de R$ 6,1 milhões do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro), destinado a projetos de gestão, preservação e recuperação dos recursos hídricos. O anúncio ocorreu na terça-feira (9), durante cerimônia no Palácio dos Bandeirantes, reforçando a estratégia estadual de ampliar investimentos ambientais em municípios do interior.

O Fehidro, vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), é o principal instrumento financeiro do Estado para apoiar ações que fortalecem as bacias hidrográficas paulistas. Neste ciclo, serão contemplados municípios como Alto Alegre, Araçatuba, Avanhandava, Barbosa, Birigui, Castilho, Guararapes e Nova Independência.

Os projetos aprovados abrangem frentes diversas, incluindo obras de drenagem urbana, reflorestamento de margens de córregos e implantação de galpões de reciclagem. Segundo a secretária da Semil, Natália Resende, os investimentos refletem a prioridade do governo em promover políticas de adaptação climática e ampliar a infraestrutura ambiental.