A Polícia Civil deflagrou nesta quarta-feira (26) a 4ª fase da Operação Estadual Big Mobile, ação coordenada pela DEIC e realizada simultaneamente em diversas cidades do Estado de São Paulo. O objetivo é combater a receptação e o comércio irregular de aparelhos celulares provenientes de crimes patrimoniais.

Em Araçatuba, equipes da DEIC realizaram fiscalização em lojas de reparo e venda de celulares, dando continuidade à Operação SP Mobile, que ao longo do ano recuperou dezenas de aparelhos furtados e roubados no estado.

Durante a ação desta quarta-feira, os policiais vistoriaram seis estabelecimentos comerciais e recuperaram quatro aparelhos de telefonia celular identificados como produtos de furto ou roubo. Três pessoas foram conduzidas ao plantão policial para esclarecimentos.