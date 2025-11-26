26 de novembro de 2025
POLÍCIA CIVIL

Operação Big Mobile recupera celulares em Araçatuba e região

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Policiais civis cumprem busca em um estabelecimento comercial de Araçatuba
Policiais civis cumprem busca em um estabelecimento comercial de Araçatuba

A Polícia Civil deflagrou nesta quarta-feira (26) a 4ª fase da Operação Estadual Big Mobile, ação coordenada pela DEIC e realizada simultaneamente em diversas cidades do Estado de São Paulo. O objetivo é combater a receptação e o comércio irregular de aparelhos celulares provenientes de crimes patrimoniais.

Em Araçatuba, equipes da DEIC realizaram fiscalização em lojas de reparo e venda de celulares, dando continuidade à Operação SP Mobile, que ao longo do ano recuperou dezenas de aparelhos furtados e roubados no estado.

Durante a ação desta quarta-feira, os policiais vistoriaram seis estabelecimentos comerciais e recuperaram quatro aparelhos de telefonia celular identificados como produtos de furto ou roubo. Três pessoas foram conduzidas ao plantão policial para esclarecimentos.

No plantão, a autoridade responsável deliberou pela elaboração do boletim de ocorrência de apreensão, com posterior liberação das partes, enquanto os aparelhos recuperados permaneceram retidos para restituição às vítimas e análise pericial.

A operação tem como foco desarticular a cadeia de receptação que alimenta o mercado ilegal de celulares, prática que impulsiona furtos e roubos em todo o Estado. Segundo a Polícia Civil, novas fases estão previstas e outras cidades da região devem ser alvo de fiscalização nos próximos dias.

A Big Mobile segue como uma das principais iniciativas estaduais de combate ao comércio clandestino de eletrônicos, reforçando o rastreamento e recuperação de aparelhos, além de responsabilizar compradores e comerciantes envolvidos na prática criminosa.

