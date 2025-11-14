O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um alerta de perigo para tempestades em Araçatuba que começou às 10h desta quinta-feira (13) e segue até as 18h desta sexta (14). O aviso prevê chuva entre 30 e 60 mm por hora, podendo acumular até 100 mm no dia, além de ventos que podem atingir 100 km/h e possibilidade de queda de granizo. As condições elevam o risco de cortes de energia elétrica, danos em lavouras, queda de árvores e alagamentos em diversas partes do estado.

Além disso, Araçatuba e região foram classificadas pelo IPMet sob sinal laranja, indicando estado de alerta. O nível representa condição de “muita urgência”, sinalizando maior probabilidade de tempestades severas e necessidade de atenção redobrada da população, semelhante à classificação usada em sistemas de emergência e unidades de saúde.

Entre as recomendações gerais, a Defesa Civil alerta para que moradores não se abriguem sob árvores durante rajadas de vento, devido ao risco de queda e descargas elétricas. A orientação também inclui evitar estacionar próximo a torres de transmissão e placas metálicas. É aconselhável desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia. Em caso de necessidade, os contatos são Defesa Civil (199) e Corpo de Bombeiros (193).