O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um alerta de perigo para tempestades em Araçatuba que começou às 10h desta quinta-feira (13) e segue até as 18h desta sexta (14). O aviso prevê chuva entre 30 e 60 mm por hora, podendo acumular até 100 mm no dia, além de ventos que podem atingir 100 km/h e possibilidade de queda de granizo. As condições elevam o risco de cortes de energia elétrica, danos em lavouras, queda de árvores e alagamentos em diversas partes do estado.
Além disso, Araçatuba e região foram classificadas pelo IPMet sob sinal laranja, indicando estado de alerta. O nível representa condição de “muita urgência”, sinalizando maior probabilidade de tempestades severas e necessidade de atenção redobrada da população, semelhante à classificação usada em sistemas de emergência e unidades de saúde.
Entre as recomendações gerais, a Defesa Civil alerta para que moradores não se abriguem sob árvores durante rajadas de vento, devido ao risco de queda e descargas elétricas. A orientação também inclui evitar estacionar próximo a torres de transmissão e placas metálicas. É aconselhável desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia. Em caso de necessidade, os contatos são Defesa Civil (199) e Corpo de Bombeiros (193).
A instabilidade coincide com a previsão para os próximos dias. De acordo com a Agência IPMet, da Unesp de Bauru, Araçatuba terá variação de calor e chuva até quarta-feira (19). O fim de semana deve ser predominantemente nublado, com pancadas de chuva em diferentes momentos. Na segunda-feira, a umidade relativa do ar deve cair para índices entre 16% e 17%.
A Climatempo também mantém alerta para os próximos quatro dias, com destaque para segunda-feira (17), quando há 83% de probabilidade de chuva forte no início da tarde, elevando os riscos de transtornos nas áreas urbanas.
Previsão do tempo para o estado de São Paulo no fim de semana
O estado de São Paulo deve ter um fim de semana marcado por instabilidade, com aumento de nuvens e chuva em vários períodos. No interior, especialmente nas regiões de Araçatuba, Bauru e Presidente Prudente, há maior chance de pancadas de chuva acompanhadas de vento forte e eventual queda de granizo. No litoral, o calor predomina pela manhã, seguido por chuva isolada ao final da tarde. Na capital, o sábado amanhece nublado, com temperaturas amenas e chuva fraca a moderada ao longo do dia. No domingo, o padrão se repete, exigindo atenção dos motoristas e de quem pretende viajar.
