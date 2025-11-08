A última edição do ano do projeto “Domingo no Museu”, promovido pela Secretaria Municipal de Cultura de Araçatuba, será realizada neste domingo (9), das 8h30 às 17h, na Praça Rui Barbosa, no Centro da cidade. A programação inclui uma exposição especial de fotografias que resgatam cenas e espaços emblemáticos da história local, aberta ao público durante todo o dia.
Paralelamente, o Museu Ferroviário Moisés Joaquim Rodrigues estará aberto no mesmo horário, com visitação gratuita. A ação integra o calendário mensal do projeto, realizado sempre no segundo domingo do mês, com o objetivo de aproximar a população da história e da memória cultural do município, por meio de atividades educativas e artísticas.
Museu Catavento na Praça
A programação deste domingo marca também a chegada da Carreta do Museu Catavento, unidade móvel de divulgação científica do governo do Estado, que permanecerá estacionada na Praça Rui Barbosa até 13 de novembro. O público poderá participar de experiências interativas e oficinas, das 8h30 às 17h30, com entrada gratuita.
Entre as atrações, estão o Gerador de Van de Graaff, uma bicicleta que produz energia, maquete do núcleo terrestre e equipamentos interativos que permitem conhecer o canto de diferentes espécies de aves brasileiras. As oficinas externas ocorrerão em dois períodos: das 9h às 11h30 e das 14h às 17h. Toda a estrutura possui acesso adaptado.
A iniciativa integra o projeto “Museu Catavento: Ciência que vai até você”, realizado pela Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, com patrocínio da Shell e apoio da Prefeitura de Araçatuba.
SERVIÇO
Domingo no Museu
Classificação: livre
Data: domingo (9)
Local: Praça Rui Barbosa – Centro
Horário: 8h30 às 17h
Entrada gratuita
