A última edição do ano do projeto “Domingo no Museu”, promovido pela Secretaria Municipal de Cultura de Araçatuba, será realizada neste domingo (9), das 8h30 às 17h, na Praça Rui Barbosa, no Centro da cidade. A programação inclui uma exposição especial de fotografias que resgatam cenas e espaços emblemáticos da história local, aberta ao público durante todo o dia.

Paralelamente, o Museu Ferroviário Moisés Joaquim Rodrigues estará aberto no mesmo horário, com visitação gratuita. A ação integra o calendário mensal do projeto, realizado sempre no segundo domingo do mês, com o objetivo de aproximar a população da história e da memória cultural do município, por meio de atividades educativas e artísticas.

Museu Catavento na Praça

A programação deste domingo marca também a chegada da Carreta do Museu Catavento, unidade móvel de divulgação científica do governo do Estado, que permanecerá estacionada na Praça Rui Barbosa até 13 de novembro. O público poderá participar de experiências interativas e oficinas, das 8h30 às 17h30, com entrada gratuita.