A partir desta terça-feira (4), estudantes do Ensino Médio das redes estaduais de Araçatuba, Birigui e região participam da aplicação do Provão Paulista Seriado, exame que garante acesso a vagas em universidades públicas do Estado de São Paulo.
Na Unidade Regional de Araçatuba, 5.654 alunos farão as provas — sendo 2.133 da 1ª série, 1.932 da 2ª e 1.589 da 3ª série. Já na Unidade Regional de Birigui, o total é de 3.800 participantes, distribuídos entre 1.312 alunos da 1ª série, 1.329 da 2ª e 1.159 da 3ª série do Ensino Médio.
Acesso ao ensino superior
O exame, promovido pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP), dá acesso a 15.717 vagas em instituições públicas como USP, Unesp, Unicamp, Fatecs e Univesp.
As provas da 3ª série, aplicadas nesta terça (4) e quarta-feira (5), envolvem 375 mil estudantes em todo o estado — sendo mais de 329 mil da rede estadual. Também participam alunos das Etecs, redes municipais, universidades públicas e institutos federais.
Provas e conteúdos
No primeiro dia, os candidatos respondem questões de Linguagens e suas Tecnologias — com 18 perguntas de Língua Portuguesa e 6 de Inglês — além de Ciências da Natureza, que inclui 8 questões de Biologia, 8 de Física e 8 de Química. Também será aplicada a redação, com duração total de até cinco horas de prova.
O texto exigido deve ser dissertativo-argumentativo, obedecer à norma culta e manter coerência e coesão. O uso da primeira ou segunda pessoa, ou o desrespeito ao gênero textual, pode levar à perda de pontos ou até nota zero.
Na quarta-feira (5), o exame traz 18 questões de Matemática e 24 de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, abrangendo Filosofia, Geografia, História e Sociologia. O tempo máximo de resolução será de quatro horas.
Conteúdo e objetivo
Todo o conteúdo do Provão Paulista segue o Currículo Paulista do Ensino Médio, que orienta o aprendizado nas escolas públicas do estado. A avaliação busca medir o desempenho dos alunos e garantir oportunidades de ingresso no ensino superior de forma democrática e regionalizada.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.