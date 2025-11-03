A partir desta terça-feira (4), estudantes do Ensino Médio das redes estaduais de Araçatuba, Birigui e região participam da aplicação do Provão Paulista Seriado, exame que garante acesso a vagas em universidades públicas do Estado de São Paulo.

Na Unidade Regional de Araçatuba, 5.654 alunos farão as provas — sendo 2.133 da 1ª série, 1.932 da 2ª e 1.589 da 3ª série. Já na Unidade Regional de Birigui, o total é de 3.800 participantes, distribuídos entre 1.312 alunos da 1ª série, 1.329 da 2ª e 1.159 da 3ª série do Ensino Médio.

Acesso ao ensino superior

O exame, promovido pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP), dá acesso a 15.717 vagas em instituições públicas como USP, Unesp, Unicamp, Fatecs e Univesp.