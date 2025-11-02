02 de novembro de 2025
FLAGRANTE

Homem é preso após tentar furtar residência em Buritama

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Guilherme Renan
Suspeito de tentar furtar uma casa no centro de Buritama foi levado à Delegacia de Birigui, onde teve o flagrante confirmado pela polícia
Um homem foi preso em flagrante na tarde deste domingo (2) após tentar furtar uma residência na Rua Rio Preto, região central de Buritama. O suspeito, já conhecido nos meios policiais por envolvimento em outros furtos, foi detido durante patrulhamento realizado pela equipe de Rádio Patrulhamento do município.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima relatou que o homem pulou o muro dos fundos da casa e tentou entrar no imóvel para subtrair pertences. O morador informou ainda que o suspeito vestia uma camiseta vermelha, o que ajudou na identificação durante as buscas.

Com base nas características repassadas, os policiais intensificaram o patrulhamento e localizaram o suspeito na Rua Joaquim Pereira Rosa. Durante a abordagem, ele confessou a tentativa de furto. Por apresentar risco de fuga, foi necessário o uso de algemas, conforme previsto no Código de Processo Penal Militar.

Na sequência, a equipe retornou à residência da vítima, onde encontrou um saco branco contendo objetos que o autor pretendia levar. O suspeito mencionou ainda a participação de um segundo indivíduo, mas as buscas para localizá-lo não tiveram êxito.

O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia de Birigui, onde a prisão em flagrante foi ratificada. Ele permaneceu à disposição da Justiça.