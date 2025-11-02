Um homem de 25 anos sobreviveu a uma tentativa de homicídio na tarde deste sábado (1º), no bairro Chácaras Bandeirante, em Araçatuba. Três suspeitos — um jovem de 20 anos e dois adolescentes — foram detidos pela Polícia Militar, que também apreendeu drogas, dinheiro e uma arma de fogo.

A corporação foi acionada após denúncias de disparos de arma de fogo na região. Durante as buscas, os policiais avistaram um veículo VW Polo em atitude suspeita. Ao tentar fugir, o motorista perdeu o controle e bateu contra um alambrado.

Durante a abordagem, os policiais foram surpreendidos quando um homem saiu do porta-malas pedindo ajuda. Ele apresentava ferimentos causados por tiros e foi imediatamente socorrido pelo Resgate, sendo encaminhado ao pronto-socorro municipal.