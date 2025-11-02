Um homem de 25 anos sobreviveu a uma tentativa de homicídio na tarde deste sábado (1º), no bairro Chácaras Bandeirante, em Araçatuba. Três suspeitos — um jovem de 20 anos e dois adolescentes — foram detidos pela Polícia Militar, que também apreendeu drogas, dinheiro e uma arma de fogo.
A corporação foi acionada após denúncias de disparos de arma de fogo na região. Durante as buscas, os policiais avistaram um veículo VW Polo em atitude suspeita. Ao tentar fugir, o motorista perdeu o controle e bateu contra um alambrado.
Durante a abordagem, os policiais foram surpreendidos quando um homem saiu do porta-malas pedindo ajuda. Ele apresentava ferimentos causados por tiros e foi imediatamente socorrido pelo Resgate, sendo encaminhado ao pronto-socorro municipal.
Com os suspeitos, os militares encontraram um revólver calibre 38 com numeração raspada, cinco munições deflagradas, um facão, quatro celulares, R$ 531 em dinheiro e 87 porções de crack.
Os detidos foram levados ao Plantão Policial de Araçatuba. O maior de idade foi encaminhado ao sistema prisional, e os dois adolescentes foram entregues à Fundação Casa.
Segundo informações da Polícia Militar, os acusados confessaram que pretendiam matar a vítima por vingança, em represália à morte do primo de um deles, ocorrida há cerca de um ano em frente a um bar no bairro Águas Claras.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.