Uma jovem identificada como Amanda de Oliveira Jardim, de 27 anos, morreu na tarde de sábado (1º) após passar mal enquanto trabalhava em um restaurante localizado dentro de um supermercado na avenida Saudade, em Araçatuba.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado por uma tia da vítima, Amanda começou a sentir fortes dores no braço e apresentou episódios de vômito durante o expediente. Ela foi socorrida e levada ao Pronto-Socorro Municipal, onde recebeu atendimento médico e foi medicada.

Apesar dos esforços da equipe de plantão, Amanda permaneceu na sala de emergência e não resistiu, falecendo às 17h06.