02 de novembro de 2025
NO TRABALHO

Jovem de 27 anos morre após passar mal em restaurante na Saudade

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Imagem ilustrativa | Gemini Google
Jovem de 27 anos morre após passar mal enquanto trabalhava em restaurante de Araçatuba
Uma jovem identificada como Amanda de Oliveira Jardim, de 27 anos, morreu na tarde de sábado (1º) após passar mal enquanto trabalhava em um restaurante localizado dentro de um supermercado na avenida Saudade, em Araçatuba.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado por uma tia da vítima, Amanda começou a sentir fortes dores no braço e apresentou episódios de vômito durante o expediente. Ela foi socorrida e levada ao Pronto-Socorro Municipal, onde recebeu atendimento médico e foi medicada.

Apesar dos esforços da equipe de plantão, Amanda permaneceu na sala de emergência e não resistiu, falecendo às 17h06.

Segundo informações do hospital, a causa da morte foi edema agudo de pulmão — condição que provoca o acúmulo de líquido nos pulmões, dificultando a respiração e podendo levar à parada cardiorrespiratória.

O corpo da jovem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Araçatuba, onde passará por exame necroscópico para confirmação da causa exata do óbito.

