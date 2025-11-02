A Secretaria de Segurança Pública de Birigui concluiu a instalação da última câmera que integra o sistema de videomonitoramento do município. O novo equipamento, localizado na Praça Dr. Gama, entrou em operação na quarta-feira (29).
Além da praça central, foram instaladas duas câmeras no Parque do Povo e uma na avenida Nove de Julho, em frente à sede da Guarda Civil Municipal (GCM). As quatro câmeras, doadas ao município, estavam desativadas no bairro Quinta da Mata e foram recuperadas para reforçar a vigilância eletrônica.
Os equipamentos são do tipo speed dome, com movimento de 360 graus e zoom óptico potente, permitindo o acompanhamento em tempo real de ações suspeitas. Todo o sistema é controlado remotamente pela central da GCM, que monitora as imagens 24 horas por dia.
De acordo com o secretário de Segurança Pública, Vagner Freire, a ampliação do sistema representa um avanço importante na prevenção de crimes e na proteção da população. “As câmeras permitirão à GCM monitorar continuamente esses locais, trazendo mais segurança para a população”, afirmou.
Com essa ampliação, a prefeitura de Birigui investe no uso da tecnologia na segurança pública, ampliando a cobertura em pontos estratégicos visando garantir mais tranquilidade aos moradores.
