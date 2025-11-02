A Secretaria de Segurança Pública de Birigui concluiu a instalação da última câmera que integra o sistema de videomonitoramento do município. O novo equipamento, localizado na Praça Dr. Gama, entrou em operação na quarta-feira (29).

Além da praça central, foram instaladas duas câmeras no Parque do Povo e uma na avenida Nove de Julho, em frente à sede da Guarda Civil Municipal (GCM). As quatro câmeras, doadas ao município, estavam desativadas no bairro Quinta da Mata e foram recuperadas para reforçar a vigilância eletrônica.

Os equipamentos são do tipo speed dome, com movimento de 360 graus e zoom óptico potente, permitindo o acompanhamento em tempo real de ações suspeitas. Todo o sistema é controlado remotamente pela central da GCM, que monitora as imagens 24 horas por dia.