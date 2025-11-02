Um acidente de trânsito mobilizou equipes de segurança no fim da tarde deste sábado (1º), em Birigui. A colisão entre dois veículos, registrada por volta das 18h, terminou com o capotamento de um Jeep Commander, mas sem feridos.

Segundo informações apuradas no local, o motorista de um Volkswagen Fox prata não respeitou a sinalização de parada obrigatória e acabou invadindo o cruzamento com a Rua Maestro Antônio Passarelli.

Na sequência, o Fox atingiu o Jeep Commander, que capotou após o impacto. Apesar do susto e dos danos materiais significativos, nenhum dos ocupantes se feriu.