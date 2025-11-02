02 de novembro de 2025
ACIDENTE

Fox avança o pare e Jeep capota no centro de Birigui

Por Guilherme Renan | da Redação
Divulgação
Jeep Commander capotou após ser atingido por um Fox em cruzamento sinalizado no centro de Birigui
Jeep Commander capotou após ser atingido por um Fox em cruzamento sinalizado no centro de Birigui

Um acidente de trânsito mobilizou equipes de segurança no fim da tarde deste sábado (1º), em Birigui. A colisão entre dois veículos, registrada por volta das 18h, terminou com o capotamento de um Jeep Commander, mas sem feridos.

Segundo informações apuradas no local, o motorista de um Volkswagen Fox prata não respeitou a sinalização de parada obrigatória e acabou invadindo o cruzamento com a Rua Maestro Antônio Passarelli.

Na sequência, o Fox atingiu o Jeep Commander, que capotou após o impacto. Apesar do susto e dos danos materiais significativos, nenhum dos ocupantes se feriu.

A via estava devidamente sinalizada, tanto horizontal quanto verticalmente, e não houve danos à estrutura pública, como postes ou calçadas.

O Fox teve danos no para-choque dianteiro, enquanto o Commander apresentou avarias nas laterais, no teto e no para-brisa. Após a elaboração do boletim de ocorrência, ambos os veículos foram liberados às seguradoras.

