Um acidente de trânsito mobilizou equipes de segurança no fim da tarde deste sábado (1º), em Birigui. A colisão entre dois veículos, registrada por volta das 18h, terminou com o capotamento de um Jeep Commander, mas sem feridos.
Segundo informações apuradas no local, o motorista de um Volkswagen Fox prata não respeitou a sinalização de parada obrigatória e acabou invadindo o cruzamento com a Rua Maestro Antônio Passarelli.
Na sequência, o Fox atingiu o Jeep Commander, que capotou após o impacto. Apesar do susto e dos danos materiais significativos, nenhum dos ocupantes se feriu.
A via estava devidamente sinalizada, tanto horizontal quanto verticalmente, e não houve danos à estrutura pública, como postes ou calçadas.
O Fox teve danos no para-choque dianteiro, enquanto o Commander apresentou avarias nas laterais, no teto e no para-brisa. Após a elaboração do boletim de ocorrência, ambos os veículos foram liberados às seguradoras.
