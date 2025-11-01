Um adolescente de 15 anos, identificado pelas iniciais G.S.S.A., corre o risco de perder a visão do olho esquerdo após ser atingido por estilhaços de vidro dentro de uma sala de aula da Escola Estadual Hermínio Cantisani, no bairro Recanto dos Pássaros, em Birigui. O incidente ocorreu durante o período de aula, com a presença de uma professora, e gerou forte comoção entre familiares e colegas.

A Folha da Região recebeu a informação de forma anônima por meio do canal de WhatsApp da Redação e, posteriormente, confirmou as informações com a família da vítima. Em entrevista exclusiva, a avó do adolescente, uma servidora pública de 54 anos, relatou a dor e a indignação após o neto ser ferido em um ambiente que deveria, segundo ela, representar aprendizado e segurança.

“Meu neto foi para a escola para estudar, não para sair de lá quase cego. A gente confia nossos filhos e netos a uma instituição que deveria cuidar deles. Agora ele está em casa, sem poder trabalhar, estudar ou viver normalmente. Quero que a escola tome providências sérias”, desabafou.