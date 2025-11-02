A Câmara Municipal de Andradina aprovou, e o prefeito Mário Celso Lopes sancionou, a Lei nº 4.316/2025, que autoriza a concessão a operadores privados de serviços de jogos com foco turístico. A medida, publicada no Diário Oficial em 24 de outubro de 2025, orienta o município a incentivar empreendimentos integrados de lazer e hospedagem que incluam atividades de jogos regulamentados.

O texto municipal classifica como “de relevante interesse turístico e social” a exploração dos serviços previstos no projeto federal em tramitação, com ênfase em cassinos instalados em complexos hoteleiros de alto padrão. A lei autoriza o Executivo a promover licitações na modalidade de diálogo competitivo — conforme a Lei Federal nº 14.133/2021 — para selecionar empresas interessadas na operação desses empreendimentos.

A norma prevê a presença de roletas, jogos de cartas, terminais eletrônicos e serviços correlatos, como gastronomia, hospedagem e entretenimento. Ainda assim, a aplicação prática da legislação local está condicionada à aprovação de regulamentação federal: o artigo 3º estabelece que a lei municipal só produzirá efeitos caso o Projeto de Lei nº 2.234/2022 seja convertido em lei ou se outro decreto federal equivalente regularizar o funcionamento dos jogos no país.