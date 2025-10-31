Ferreira Hub inaugura nova era imobiliária em Araçatuba

Araçatuba se prepara para viver um marco no mercado imobiliário regional. Neste sábado (01/11), a incorporadora Ferreira lança oficialmente o Ferreira Hub, o primeiro complexo multiuso da cidade, um empreendimento que combina residências, espaços comerciais e corporativos em um mesmo ambiente, com foco em tecnologia, sustentabilidade e qualidade de vida.

O lançamento é resultado de anos de experiência da construtora, que já assina projetos icônicos em Araçatuba, como os residenciais Uptown, Downtown e o NY Tower. Agora, com o Ferreira Hub, a empresa aposta em um conceito moderno e conectado às tendências dos grandes centros urbanos.

Antes mesmo do lançamento oficial, o empreendimento já chamou atenção do setor.

No último dia 23 de outubro, a Ferreira promoveu o maior meeting imobiliário que o interior paulista já presenciou, reunindo cerca de 300 convidados de toda a região. O evento apresentou, em primeira mão, as informações técnicas do projeto, como valores, plantas, renders e detalhes do empreendimento.

Sala de imersão

Entre as principais novidades reveladas durante o meeting, está a sala de imersão virtual, um espaço que substitui o tradicional apartamento decorado físico.

Nessa experiência inédita, o visitante poderá colocar os óculos Apple Vision Pro e fazer um tour completo e realista pelo apartamento do Ferreira Hub, explorando cada detalhe do projeto por meio da realidade virtual.

“A sala de imersão é uma forma inovadora de apresentar o produto, que reflete o nosso compromisso com a tecnologia e a sustentabilidade. Estamos oferecendo uma experiência moderna e interativa, que coloca Araçatuba no mapa da inovação imobiliária”, destaca Rafael Ferreira, Diretor Executivo da Ferreira.

O Ferreira Hub é pensado para quem busca conveniência e praticidade. O projeto integra moradia, lazer e trabalho em um só endereço, com infraestrutura voltada à conectividade, segurança e eficiência energética. A proposta é atender desde investidores em busca de valorização até quem deseja viver em um ambiente dinâmico, com tudo ao alcance.

Nova era

Com o novo empreendimento, a Ferreira consolida seu papel de protagonista no desenvolvimento urbano de Araçatuba, trazendo soluções arquitetônicas sustentáveis e inteligentes que dialogam com o futuro das cidades médias brasileiras.

“O Ferreira Hub marca uma nova fase do mercado imobiliário local. É um projeto que nasce com o DNA da inovação, da sustentabilidade e da valorização do bem-estar urbano”, afirma Rafael Ferreira, Diretor Executivo da Ferreira.

O lançamento oficial, no dia 1º de novembro, marcará o início de uma nova era para o setor imobiliário da região - um passo à frente em direção a um modelo de cidade mais moderna, conectada e sustentável.

De acordo com o IBGE, Araçatuba tem cerca de 207 mil habitantes e um PIB per capita de R$ 45,2 mil, enquanto a Região Administrativa apresentou crescimento de 3% em 2022, segundo a InvestSP. O Secovi-SP aponta que o interior paulista mantém aquecido o setor imobiliário, com mais de 12,9 mil unidades lançadas e 16,6 mil vendidas no segundo semestre de 2024.