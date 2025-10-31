31 de outubro de 2025
AÇÃO DA GUARDA

GCM resgata cachorro ferido preso em valetão de Araçatuba

Por Wesley Pedrosa | da redação
Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Prefeitura de Araçatuba
Animal foi localizado por moradores e recebeu atendimento do setor de Zoonoses
A Guarda Civil Municipal (GCM) de Araçatuba resgatou, na manhã dessa quinta-feira (30), um cachorro ferido que havia caído no valetão da avenida Dois de Dezembro, próximo ao bairro Dona Amélia. O caso foi registrado por volta das 11h45, durante patrulhamento de rotina da equipe.

De acordo com o boletim de ocorrência, os agentes foram acionados pela Central de Operações (COP), após denúncia de que o animal estava machucado dentro do leito do córrego. Ao chegarem ao local, os guardas verificaram a situação e realizaram o resgate com segurança, permanecendo na área até a chegada da equipe do setor de Zoonoses.

O cachorro apresentava ferimentos aparentes, mas foi retirado sem maiores complicações e encaminhado para avaliação veterinária, onde recebeu os primeiros cuidados.

