31 de outubro de 2025
PERIGO

Fritadeira elétrica causa incêndio em escola de Araçatuba

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Fogo atingiu a cantina e danificou equipamentos e parte da estrutura
Fogo atingiu a cantina e danificou equipamentos e parte da estrutura

Um incêndio atingiu a cantina de uma escola técnica localizada no bairro Aviação, em Araçatuba, na tarde da última segunda-feira (27). Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia apenas na quarta-feira (29).

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o fogo teria começado em uma fritadeira elétrica profissional. O equipamento estava plugado na tomada e com óleo, mas desligado no momento em que o incêndio começou.

As chamas se espalharam rapidamente, danificando uma chapa de lanche, o registro de gás, o revestimento e a pintura da parede, além de cabos da rede elétrica.

No momento do incêndio, não havia ninguém na escola, o que evitou ferimentos e facilitou a ação de contenção.

O local passará por perícia técnica, que deverá apontar as causas exatas do incêndio e verificar se houve falha elétrica ou curto-circuito no equipamento.

