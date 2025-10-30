Fritadeira elétrica causa incêndio em escola de Araçatuba

Um incêndio atingiu a cantina de uma escola técnica localizada no bairro Aviação, em Araçatuba, na tarde da última segunda-feira (27). Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia apenas na quarta-feira (29).

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o fogo teria começado em uma fritadeira elétrica profissional. O equipamento estava plugado na tomada e com óleo, mas desligado no momento em que o incêndio começou.

As chamas se espalharam rapidamente, danificando uma chapa de lanche, o registro de gás, o revestimento e a pintura da parede, além de cabos da rede elétrica.