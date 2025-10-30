Homem morre em colisão entre dois carros na rodovia em Braúna

Um homem morreu após o carro que conduzia ser atingido por outro veículo na rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), em Braúna, no início da noite desta quarta-feira (29).

De acordo com as informações, a vítima dirigia um GM Classic e tentava cruzar a rodovia em um acesso à Aldeia Indígena Icatu, quando o veículo foi atingido lateralmente por um Jeep Compass que trafegava no sentido Penápolis.

Com o impacto, os dois carros ficaram bastante danificados, e o motorista do Classic sofreu ferimentos graves. Ele foi levado ao pronto-socorro de Penápolis, mas não resistiu aos ferimentos. O condutor do Jeep Compass teve lesões nas pernas e recebeu atendimento médico.