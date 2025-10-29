Duas tentativas de homicídio em série assustam Araçatuba

A Polícia Civil de Araçatuba investiga duas tentativas de homicídio registradas no início da madrugada desta quarta-feira (29), que deixaram dois homens feridos a tiros em um curto intervalo de tempo. Apesar de terem ocorrido em locais distintos, as semelhanças no modo de execução levantam a suspeita de que os crimes possam ter sido praticados pela mesma pessoa.

O primeiro atentado aconteceu por volta da meia-noite, no bairro Palmeiras. Um homem de 31 anos, em situação de rua, foi surpreendido por um atirador no cruzamento das ruas Vicente Celestino e João Laluce. Segundo o boletim de ocorrência, ele estava acompanhado de outro morador de rua, que conseguiu fugir sem ferimentos.

O agressor, a pé e usando um capacete, abriu fogo diversas vezes com uma pistola calibre 9 milímetros antes de escapar correndo em direção à Avenida Ibirapuera. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao pronto-socorro da Santa Casa de Araçatuba, onde permanece sob cuidados médicos.