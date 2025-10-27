Motoqueiro dá “pinote” e foge da PM na Brasília em Araçatuba

Um educador físico de Buritama foi flagrado fugindo de uma viatura do 12º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) na Avenida Brasília, em Araçatuba, na noite do último sábado (25). O motociclista realizou manobras perigosas, conhecidas como “pinote”, enquanto era perseguido pela equipe policial.

O episódio, registrado em vídeos que rapidamente se espalharam pelas redes sociais, ocorreu em um dos pontos mais movimentados da cidade, onde jovens costumam se reunir nos fins de semana. As imagens mostram o momento em que o educador físico acelera bruscamente e foge da viatura, colocando em risco pedestres e outros motoristas que transitavam pelo local.

Após a divulgação, o homem — já identificado — chegou a comentar alguns dos vídeos nas redes, em tom de ostentação, o que aumentou ainda mais a indignação pública.