27 de outubro de 2025
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
'MULHER ERRADA'

Homem de 41 anos registra extorsão após ameaças por redes sociais

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Vítima recebeu mensagens com fotos e vídeos de arma de fogo; caso será investigado pela Polícia Civil
Vítima recebeu mensagens com fotos e vídeos de arma de fogo; caso será investigado pela Polícia Civil

Um homem de 41 anos, morador do bairro Novo Paraíso, em Araçatuba, procurou a Polícia Civil na tarde de domingo, 26, para registrar um boletim de ocorrência após ser vítima de extorsão virtual.

Segundo relato da vítima, ele iniciou uma conversa com uma mulher pelo Facebook, mas neste domingo começou a receber ligações e mensagens contendo fotos e vídeos de armas de fogo. O suspeito, de identidade desconhecida, afirmou pertencer a uma facção criminosa e acusou o homem de “mexer com a pessoa errada”, exigindo transferências em dinheiro, que não foram realizadas.

O caso foi registrado, e a vítima entregou à polícia prints das conversas e áudios recebidos. A Polícia Civil informou que o caso será investigado, reforçando a importância de denúncias em situações de ameaça e extorsão online.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários