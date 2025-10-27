Homem de 41 anos registra extorsão após ameaças por redes sociais

Um homem de 41 anos, morador do bairro Novo Paraíso, em Araçatuba, procurou a Polícia Civil na tarde de domingo, 26, para registrar um boletim de ocorrência após ser vítima de extorsão virtual.

Segundo relato da vítima, ele iniciou uma conversa com uma mulher pelo Facebook, mas neste domingo começou a receber ligações e mensagens contendo fotos e vídeos de armas de fogo. O suspeito, de identidade desconhecida, afirmou pertencer a uma facção criminosa e acusou o homem de “mexer com a pessoa errada”, exigindo transferências em dinheiro, que não foram realizadas.

O caso foi registrado, e a vítima entregou à polícia prints das conversas e áudios recebidos. A Polícia Civil informou que o caso será investigado, reforçando a importância de denúncias em situações de ameaça e extorsão online.