25 de outubro de 2025
ENTRETENIMENTO

Rodeio em Penápolis termina neste sábado

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
CPI 10
Ação de fiscalização da Polícia Militar Rodoviária foi realizada devido ao aumento no fluxo de veículos durante o Penápolis Rodeio Show
Ação de fiscalização da Polícia Militar Rodoviária foi realizada devido ao aumento no fluxo de veículos durante o Penápolis Rodeio Show

Penápolis encerra neste sábado (25) a primeira edição do Penápolis Rodeio Show, realizado no Recinto de Exposições Prefeito Jandira Trech, com entrada gratuita para toda a comunidade. O evento, que movimentou a cidade durante a semana, também exigiu reforço na fiscalização das estradas da região.

A Polícia Militar Rodoviária intensificou as ações de segurança viária na rodovia Arnaldo Covolan nos dias 23 e 24 de outubro, devido ao grande fluxo de veículos em direção ao recinto. A operação teve como foco a prevenção de acidentes e o combate à embriaguez ao volante.

De acordo com a corporação, durante a Operação Direção Segura foram registradas 59 autuações de trânsito, sendo 13 por alcoolemia. As equipes ampliaram os testes com etilômetro e o monitoramento de condutores que apresentavam sinais de consumo de álcool.

A Polícia Militar Rodoviária reforça que dirigir sob efeito de álcool ou se recusar ao teste do bafômetro pode resultar em multa de quase R$ 3 mil, suspensão da CNH por 12 meses e remoção do veículo ao pátio. A ação faz parte das estratégias de segurança adotadas durante grandes eventos no município.