Rodeio em Penápolis termina neste sábado

Penápolis encerra neste sábado (25) a primeira edição do Penápolis Rodeio Show, realizado no Recinto de Exposições Prefeito Jandira Trech, com entrada gratuita para toda a comunidade. O evento, que movimentou a cidade durante a semana, também exigiu reforço na fiscalização das estradas da região.

A Polícia Militar Rodoviária intensificou as ações de segurança viária na rodovia Arnaldo Covolan nos dias 23 e 24 de outubro, devido ao grande fluxo de veículos em direção ao recinto. A operação teve como foco a prevenção de acidentes e o combate à embriaguez ao volante.

De acordo com a corporação, durante a Operação Direção Segura foram registradas 59 autuações de trânsito, sendo 13 por alcoolemia. As equipes ampliaram os testes com etilômetro e o monitoramento de condutores que apresentavam sinais de consumo de álcool.