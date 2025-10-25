Homem é encontrado morto em rancho às margens do rio Tietê

Fabiano Sérgio da Costa, de 47 anos, foi achado na manhã desta sexta-feira (24) em um condomínio de ranchos em Araçatuba. O corpo foi localizado após moradores perceberem um forte odor vindo do imóvel.

A Polícia Civil e a equipe de perícia compareceram ao condomínio de ranchos Copacabana, às margens do rio Tietê, em Araçatuba, após o corpo de Fabiano Sérgio da Costa, 47 anos, ser encontrado. Conforme informações da Guarda Municipal, o chamado partiu da portaria, que foi alertada por vizinhos incomodados com o cheiro que vinha da residência.

Moradores relataram que Costa não era visto desde a última terça-feira (21). No local, os peritos não identificaram indícios de violência nem no corpo nem no imóvel. Após os procedimentos de praxe, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exame necroscópico para esclarecer a causa da morte.