Jovem de 18 anos morre em colisão entre moto e viatura da PM

Um grave acidente ocorrido na madrugada deste sábado (25) tirou a vida de Bruno Kaue da Silva Gama, de 18 anos, em Araçatuba. O jovem, que trabalhava em uma unidade do Supermercado Rondon, morreu após a motocicleta que pilotava colidir com uma viatura da Polícia Militar, nas proximidades do Shopping Praça Nova.

Segundo informações preliminares, Bruno seguia pela alça de acesso da rodovia Marechal Rondon (SP-300) à rua Alziro Zarur quando, ao cruzar a avenida Mário Covas, acabou batendo contra a viatura. Há indícios de que ele não teria respeitado a sinalização de parada obrigatória, mas as circunstâncias do acidente ainda serão apuradas.

De acordo com informações obtidas pela reportagem, o jovem não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e havia concluído o ensino médio no ano passado, na Escola Estadual Purcina Elisa de Almeida, em Araçatuba.