Jovem de 18 anos morre em colisão entre moto e viatura da PM

Um grave acidente ocorrido na madrugada deste sábado (25) tirou a vida de Bruno Kaue da Silva Gama, de 18 anos, em Araçatuba. O jovem, que trabalhava em uma unidade do Supermercado Rondon, morreu após a motocicleta que pilotava colidir com uma viatura da Polícia Militar, nas proximidades do Shopping Praça Nova.
Segundo informações preliminares, Bruno seguia pela alça de acesso da rodovia Marechal Rondon (SP-300) à rua Alziro Zarur quando, ao cruzar a avenida Mário Covas, acabou batendo contra a viatura. Há indícios de que ele não teria respeitado a sinalização de parada obrigatória, mas as circunstâncias do acidente ainda serão apuradas.
De acordo com informações obtidas pela reportagem, o jovem não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e havia concluído o ensino médio no ano passado, na Escola Estadual Purcina Elisa de Almeida, em Araçatuba.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e realizou os primeiros socorros. Apesar dos esforços da equipe, Bruno não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.
O pai do jovem compareceu à Delegacia de Polícia para registrar o óbito e relatou que foi comunicado por um Guarda Civil Municipal sobre o acidente. Segundo ele, o filho havia sido levado em estado grave ao Pronto-Socorro Municipal, mas, ao chegar ao local, recebeu a notícia de que Bruno havia falecido por volta das 4h.
Os policiais que estavam na viatura não se feriram. Conforme relato da equipe, o veículo realizava patrulhamento preventivo na região com os sinais luminosos acionados quando o motociclista teria avançado o pare e colidido com a viatura.
O local foi isolado para o trabalho da Perícia Técnica do Instituto de Criminalística (IC), e o corpo encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico.
A princípio, o velório deverá ocorrer na capela Cardassi, em Araçatuba. A reportagem ainda apura, junto à funerária responsável, os horários do velório e do sepultamento.
O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que deve esclarecer as causas exatas do acidente.
