Araçatuba terá fim de semana de calor intenso e umidade baixa

O Instituto de Pesquisas Meteorológicas (IPMet) da Unesp de Bauru prevê um fim de semana de muito calor e tempo firme em Araçatuba. As temperaturas podem chegar a 37 °C, com umidade relativa do ar em torno de 21%, índice considerado crítico pela Defesa Civil. O ar seco exige atenção redobrada com a hidratação e a exposição prolongada ao sol.

Segundo o IPMet, o início da próxima semana também será de clima quente, mas com leve redução nas temperaturas. Na terça-feira (28), os termômetros devem registrar até 28 °C, e a umidade tende a subir, alcançando cerca de 57% até o meio da semana — o que deve amenizar o desconforto causado pelo tempo seco.

A estabilidade climática se repete em todo o Estado, sob influência de uma massa de ar seco que mantém o céu aberto e as temperaturas elevadas. A umidade pode cair abaixo de 30% em várias regiões, especialmente no interior.