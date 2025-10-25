25 de outubro de 2025
TEMPO

Araçatuba terá fim de semana de calor intenso e umidade baixa

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Governo de SP
Segundo o IPMet da Unesp, termômetros podem chegar a 37°C e umidade relativa do ar cai para 21%, elevando risco de incêndios e exigindo cuidados com a saúde
O Instituto de Pesquisas Meteorológicas (IPMet) da Unesp de Bauru prevê um fim de semana de muito calor e tempo firme em Araçatuba. As temperaturas podem chegar a 37 °C, com umidade relativa do ar em torno de 21%, índice considerado crítico pela Defesa Civil. O ar seco exige atenção redobrada com a hidratação e a exposição prolongada ao sol.

Segundo o IPMet, o início da próxima semana também será de clima quente, mas com leve redução nas temperaturas. Na terça-feira (28), os termômetros devem registrar até 28 °C, e a umidade tende a subir, alcançando cerca de 57% até o meio da semana — o que deve amenizar o desconforto causado pelo tempo seco.

A estabilidade climática se repete em todo o Estado, sob influência de uma massa de ar seco que mantém o céu aberto e as temperaturas elevadas. A umidade pode cair abaixo de 30% em várias regiões, especialmente no interior.

Nas principais cidades paulistas, o calor será destaque. Em Bauru e Araraquara, as máximas chegam a 32 °C; em Presidente Prudente, Marília, Araçatuba e São José do Rio Preto, a 34 °C. Já em Barretos, Franca e Ribeirão Preto, as mínimas ficam em torno de 15 °C, com picos de até 33 °C — mantendo o clima quente e seco durante todo o fim de semana.

Com o calor intenso e a baixa umidade, a Defesa Civil alerta para o aumento do risco de incêndios florestais. As recomendações são evitar queimadas, manter boa hidratação, usar protetor solar e limitar atividades físicas sob o sol forte. Crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios devem redobrar os cuidados.