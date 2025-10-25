“Picuinha política e cortina de fumaça”, diz Zanatta sobre CPI

O prefeito de Araçatuba, Lucas Zanatta (PL), classificou como “picuinha política e cortina de fumaça” a CPI aberta pela Câmara para investigar o uso de guardas civis municipais em sua segurança pessoal. Em coletiva nesta sexta-feira (24), no Paço Municipal, ele afirmou que a iniciativa busca criar um “fato político” para desgastar sua imagem.

Acompanhado da vice-prefeita Nice Zucon (PL) e do vereador Fernando Fabris (PL), Zanatta disse que o uso de guardas é legal e amparado pela legislação federal. Segundo ele, a Função Gratificada (FG) recebida pelos agentes compensa atividades fora da função original. “A FG2 é destinada a servidores concursados que prestam serviços administrativos. Mesmo que vinculada a outra secretaria, é legal”, explicou.

O prefeito comparou com gestões anteriores e afirmou que outros prefeitos também utilizaram motoristas com gratificação. “No meu caso, escolhi os guardas porque são habilitados e treinados para segurança”, disse.