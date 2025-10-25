Estado amplia obras e investimentos na educação da região

Em 33 meses, o Governo de São Paulo ampliou Os investimentos em educação na região de Araçatuba: foram concluídas 169 obras em escolas e creches, com R$ 59,4 milhões aplicados — crescimento de 604% em relação à gestão anterior, que entregou 24 obras, e aumento de 147% nos recursos.
Entre janeiro de 2023 e setembro de 2025, 69 unidades de 29 municípios receberam reformas em quadras, refeitórios, telhados, fachadas, salas de aula e obras de acessibilidade e climatização, sob acompanhamento da Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE).
Segundo o presidente da FDE, Fabricio Moura Moreira, o foco é garantir espaços adequados e entregas dentro do prazo: “Estamos investindo especialmente nas unidades que mais precisam da nossa atenção.”
Na educação infantil, quatro novas unidades do Programa Creche Escola foram inauguradas em Castilho, Coroados e Valparaíso. No total, são 63 creches entregues, com R$ 153,2 milhões investidos e 8,1 mil novas vagas para crianças de zero a cinco anos.
A moradora de Valparaíso Micheli dos Santos Coelho, mãe de duas crianças matriculadas na Creche Eliane Lunardelli Elias Pereira, elogia a estrutura: “Saber que estão bem cuidados é um alívio para quem trabalha.”
Com o ritmo acelerado de entregas e parcerias com os municípios, o Estado reforça o compromisso de oferecer uma educação moderna, segura e inclusiva.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.