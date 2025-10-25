25 de outubro de 2025
EDUCAÇÃO

Estado amplia obras e investimentos na educação da região

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Governo paulista investe R$ 59,4 milhões em 169 reformas e ampliações, melhorando a estrutura escolar e ampliando vagas em creches

Em 33 meses, o Governo de São Paulo ampliou Os investimentos em educação na região de Araçatuba: foram concluídas 169 obras em escolas e creches, com R$ 59,4 milhões aplicados — crescimento de 604% em relação à gestão anterior, que entregou 24 obras, e aumento de 147% nos recursos.

Entre janeiro de 2023 e setembro de 2025, 69 unidades de 29 municípios receberam reformas em quadras, refeitórios, telhados, fachadas, salas de aula e obras de acessibilidade e climatização, sob acompanhamento da Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE).

Segundo o presidente da FDE, Fabricio Moura Moreira, o foco é garantir espaços adequados e entregas dentro do prazo: “Estamos investindo especialmente nas unidades que mais precisam da nossa atenção.”

Na educação infantil, quatro novas unidades do Programa Creche Escola foram inauguradas em Castilho, Coroados e Valparaíso. No total, são 63 creches entregues, com R$ 153,2 milhões investidos e 8,1 mil novas vagas para crianças de zero a cinco anos.

A moradora de Valparaíso Micheli dos Santos Coelho, mãe de duas crianças matriculadas na Creche Eliane Lunardelli Elias Pereira, elogia a estrutura: “Saber que estão bem cuidados é um alívio para quem trabalha.”

Com o ritmo acelerado de entregas e parcerias com os municípios, o Estado reforça o compromisso de oferecer uma educação moderna, segura e inclusiva.