Estado amplia obras e investimentos na educação da região

Em 33 meses, o Governo de São Paulo ampliou Os investimentos em educação na região de Araçatuba: foram concluídas 169 obras em escolas e creches, com R$ 59,4 milhões aplicados — crescimento de 604% em relação à gestão anterior, que entregou 24 obras, e aumento de 147% nos recursos.

Entre janeiro de 2023 e setembro de 2025, 69 unidades de 29 municípios receberam reformas em quadras, refeitórios, telhados, fachadas, salas de aula e obras de acessibilidade e climatização, sob acompanhamento da Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE).

Segundo o presidente da FDE, Fabricio Moura Moreira, o foco é garantir espaços adequados e entregas dentro do prazo: “Estamos investindo especialmente nas unidades que mais precisam da nossa atenção.”