24 de outubro de 2025
FATALIDADE

Idoso de 93 anos morre após ser atropelado por moto em Araçatuba

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Osvaldo Alves da Rocha, de 93 anos, caiu junto ao meio-fio da avenida Brasília após o atropelamento; motociclista ficou caído no canteiro central.
Morreu na tarde desta sexta-feira (24) o idoso Osvaldo Alves da Rocha, de 93 anos, vítima de um atropelamento na avenida Brasília, em Araçatuba. Ele tentava atravessar a via após sair de uma farmácia, em frente ao Fórum de Justiça Estadual, quando foi atingido por uma motocicleta que seguia em direção ao centro.

Com o impacto, o idoso foi arremessado ao solo e sofreu ferimentos graves. Equipes do Samu e do Resgate do Corpo de Bombeiros foram acionadas imediatamente e prestaram os primeiros socorros no local. A vítima foi levada em estado gravíssimo ao pronto-socorro da Santa Casa de Araçatuba, onde, apesar dos esforços da equipe médica, teve o óbito confirmado às 15h10.

O motociclista também precisou de atendimento médico por escoriações, mas não corre risco de morte. A motocicleta ficou danificada na parte dianteira após deslizar por vários metros no asfalto.

As circunstâncias do acidente estão sendo apuradas pela polícia para determinar as causas do atropelamento.