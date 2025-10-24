Idoso de 93 anos morre após ser atropelado por moto em Araçatuba

Morreu na tarde desta sexta-feira (24) o idoso Osvaldo Alves da Rocha, de 93 anos, vítima de um atropelamento na avenida Brasília, em Araçatuba. Ele tentava atravessar a via após sair de uma farmácia, em frente ao Fórum de Justiça Estadual, quando foi atingido por uma motocicleta que seguia em direção ao centro.

Com o impacto, o idoso foi arremessado ao solo e sofreu ferimentos graves. Equipes do Samu e do Resgate do Corpo de Bombeiros foram acionadas imediatamente e prestaram os primeiros socorros no local. A vítima foi levada em estado gravíssimo ao pronto-socorro da Santa Casa de Araçatuba, onde, apesar dos esforços da equipe médica, teve o óbito confirmado às 15h10.

O motociclista também precisou de atendimento médico por escoriações, mas não corre risco de morte. A motocicleta ficou danificada na parte dianteira após deslizar por vários metros no asfalto.