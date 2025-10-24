Empresário é absolvido em júri após defesa de advogado de Birigui

Um empresário acusado de homicídio duplamente qualificado foi absolvido por unanimidade pelo Tribunal do Júri em Goiânia (GO). A decisão foi proferida após a defesa, conduzida pelo advogado Elber Carvalho de Souza, de Birigui, demonstrar aos jurados a inexistência de provas concretas que ligassem o réu ao crime.
Durante o julgamento, o advogado apresentou uma explanação minuciosa, evidenciando que a acusação carecia de fundamentos desde a fase policial. “Nada de concreto ligava meu cliente ao crime. A denúncia se sustentava apenas em suposições, e não em provas. Era uma acusação que jamais deveria ter avançado”, afirmou Souza.
O defensor ressaltou ainda a importância da atuação da Justiça diante de falhas processuais. “Quando a Justiça se depara com ilegalidades gritantes, é preciso agir com coragem para impedir que um inocente tenha sua liberdade ceifada por um erro condenatório”, completou o advogado, destacando o sentimento de dever cumprido após o veredito.
O empresário respondeu ao processo em liberdade graças a um habeas corpus impetrado por Elber Carvalho de Souza, acolhido pelo Tribunal de Justiça de Goiás, que revogou uma prisão preventiva anteriormente decretada contra o acusado.
Com o resultado do júri, o empresário foi absolvido de todas as acusações, encerrando um processo que, segundo a defesa, deveria ter sido arquivado ainda na fase inicial das investigações.
