Rocam flagra homem com mais de 1 kg de maconha e cocaína

Um homem de 29 anos foi preso na tarde dessa quinta-feira (23), acusado de tráfico de drogas, durante uma ação da Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) no bairro Amizade, em Araçatuba. O suspeito utilizava um Toyota Corolla preto para transportar os entorpecentes, cuja venda renderia até R$ 20 mil.

Durante o patrulhamento, os policiais avistaram o veículo trafegando em atitude suspeita pela rua Antônio Bonilha. Ao perceber a aproximação da equipe, o motorista tentou fugir em alta velocidade, mas foi acompanhado e abordado poucos metros depois.

Na revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, ao verificar o interior do carro, os policiais localizaram um tijolo e um pedaço de maconha, totalizando mais de 1,2 kg da droga.