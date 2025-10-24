Rocam flagra homem com mais de 1 kg de maconha e cocaína

Um homem de 29 anos foi preso na tarde dessa quinta-feira (23), acusado de tráfico de drogas, durante uma ação da Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) no bairro Amizade, em Araçatuba. O suspeito utilizava um Toyota Corolla preto para transportar os entorpecentes, cuja venda renderia até R$ 20 mil.
Durante o patrulhamento, os policiais avistaram o veículo trafegando em atitude suspeita pela rua Antônio Bonilha. Ao perceber a aproximação da equipe, o motorista tentou fugir em alta velocidade, mas foi acompanhado e abordado poucos metros depois.
Na revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, ao verificar o interior do carro, os policiais localizaram um tijolo e um pedaço de maconha, totalizando mais de 1,2 kg da droga.
Conforme o boletim de ocorrência, o suspeito confessou que estava no local para entregar a droga a um comprador, e que havia mais entorpecentes em sua residência, no bairro Hilda Mandarino. As equipes foram até o endereço indicado, onde encontraram uma porção de cocaína escondida em um guarda-roupa.
O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido ao plantão policial, permanecendo à disposição da Justiça. O Toyota Corolla utilizado na ação foi recolhido administrativamente por estar com pendências de licenciamento.
