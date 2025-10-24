Polícia frustra plano de atentado contra autoridades no interior

A Polícia Civil do Estado de São Paulo deflagrou nesta semana a Operação Recon, uma ofensiva que impediu um atentado planejado contra autoridades públicas da região de Presidente Prudente. A ação contou com apoio do Baep, da Unidade de Inteligência do Deinter 8, do Gaeco do Ministério Público e da Polícia Penal, reforçando a integração entre os órgãos de segurança do Estado.

As investigações conduzidas pela 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG) da Deic 8 revelaram a existência de uma célula do crime organizado altamente estruturada e disciplinada, responsável por monitorar a rotina de servidores e agentes públicos. O grupo teria mapeado deslocamentos e hábitos diários das vítimas, em um plano meticuloso e de grande ousadia.

Durante a operação, foram cumpridos 25 mandados de busca domiciliar distribuídos em sete cidades da região: Presidente Prudente (11), Álvares Machado (6), Martinópolis (2), Pirapozinho (2), Presidente Venceslau (2), Presidente Bernardes (1) e Santo Anastácio (1).