24 de outubro de 2025
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
AVENIDA BRASÍLIA

Idoso de 93 anos fica ferido após ser atropelado por moto

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Folha da Região
Vítima foi levada à Santa Casa em estado grave
Vítima foi levada à Santa Casa em estado grave

Um idoso de 93 anos foi atingido por uma motocicleta na manhã desta sexta-feira (24), enquanto atravessava a avenida Brasília, em Araçatuba, nas proximidades do Fórum de Justiça.

Com o impacto, o homem foi arremessado ao solo e sofreu ferimentos graves, sendo rapidamente socorrido por equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros.

Ele foi levado à Santa Casa de Araçatuba, onde permanece em atendimento emergencial, com estado de saúde considerado grave e instável, segundo a assessoria de imprensa do hospital.

O motociclista teve escoriações pelo corpo e precisou de atendimento médico, sendo encaminhado a uma unidade de saúde local. A moto ficou danificada, principalmente na parte dianteira, após deslizar por vários metros no asfalto. O caso será investigado para apontar as causas do acidente.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários