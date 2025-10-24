Idoso de 93 anos fica ferido após ser atropelado por moto

Um idoso de 93 anos foi atingido por uma motocicleta na manhã desta sexta-feira (24), enquanto atravessava a avenida Brasília, em Araçatuba, nas proximidades do Fórum de Justiça.

Com o impacto, o homem foi arremessado ao solo e sofreu ferimentos graves, sendo rapidamente socorrido por equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros.

Ele foi levado à Santa Casa de Araçatuba, onde permanece em atendimento emergencial, com estado de saúde considerado grave e instável, segundo a assessoria de imprensa do hospital.