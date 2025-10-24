Câmara de Araçatuba vota regras para guarda de cães perigosos

A Câmara Municipal de Araçatuba realizará na próxima terça-feira (28), às 19h, a 35ª sessão ordinária do ano. A reunião, que normalmente ocorre às segundas-feiras, foi transferida devido ao ponto facultativo pelo Dia do Servidor Público Municipal, comemorado na segunda (27).

O destaque da pauta é o projeto de lei, de autoria do vereador Carlinhos do Terceiro, que estabelece critérios e obrigações para a criação de cães de raças consideradas potencialmente perigosas. A proposta busca regulamentar a guarda, manejo e comercialização desses animais, visando garantir a segurança das pessoas e o bem-estar dos cães.

De acordo com o texto, raças como Pitbull, Rottweiler, Fila Brasileiro, Dogo Argentino, Cane Corso e Mastim Napolitano deverão ter registro municipal obrigatório, além de condições adequadas de segurança nos locais de criação. Os responsáveis deverão manter vacinação em dia, treinamento profissional e microchip de identificação. A comercialização ficará restrita a criadores e estabelecimentos licenciados.