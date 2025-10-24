Golpe pelo WhatsApp preocupa moradores da região de Araçatuba

Moradores da região de Araçatuba têm relatado uma onda de golpes envolvendo o aplicativo WhatsApp e o WhatsApp Web. Os ataques utilizam um novo tipo de malware capaz de roubar informações pessoais e bancárias das vítimas.
Um dos leitores da Folha da Região, Leandro Arruda, morador de Birigui, contou que passou por uma situação preocupante na manhã dessa quinta-feira (23).
“Meu WhatsApp começou a disparar mensagens dizendo que eu estava enviando um orçamento com documentos e comprovantes de pagamento para vários contatos. Foi um transtorno o dia todo”, relatou.
Segundo empresas de segurança digital, como a Kaspersky, o Brasil tem sido o principal alvo desse golpe, que se espalha rapidamente por meio de um arquivo ZIP malicioso. Quando aberto, o conteúdo instala um programa que monitora as atividades do computador, registra senhas e até cria páginas falsas para enganar o usuário.
O vírus também verifica se o sistema está configurado para o Brasil antes de agir, demonstrando que a campanha é direcionada a usuários brasileiros. Além disso, ele se propaga automaticamente pelo WhatsApp Web, reenviando o arquivo infectado para contatos e grupos, ampliando o alcance do golpe.
Somente em outubro foram bloqueadas mais de 62 mil tentativas de infecção no país, um aumento expressivo que mostra a força dessa nova ameaça digital.
Entre os sinais de que um dispositivo pode estar comprometido, estão o envio automático de mensagens, lentidão no sistema, alertas suspeitos e avisos do antivírus.
Em caso de suspeita, especialistas recomendam desconectar o aparelho da internet, realizar uma varredura completa com antivírus e alterar imediatamente as senhas de serviços importantes.
A Meta, empresa responsável pelo WhatsApp, orienta os usuários a não abrirem arquivos inesperados, mesmo que enviados por conhecidos, e a confirmar a autenticidade das mensagens por outros meios, como uma ligação.
Outras medidas de prevenção incluem ativar a autenticação em duas etapas, usar senhas diferentes para cada serviço, manter o antivírus atualizado e fazer backups regulares dos dados.
