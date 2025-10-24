Golpe pelo WhatsApp preocupa moradores da região de Araçatuba

Moradores da região de Araçatuba têm relatado uma onda de golpes envolvendo o aplicativo WhatsApp e o WhatsApp Web. Os ataques utilizam um novo tipo de malware capaz de roubar informações pessoais e bancárias das vítimas.

Um dos leitores da Folha da Região, Leandro Arruda, morador de Birigui, contou que passou por uma situação preocupante na manhã dessa quinta-feira (23).

“Meu WhatsApp começou a disparar mensagens dizendo que eu estava enviando um orçamento com documentos e comprovantes de pagamento para vários contatos. Foi um transtorno o dia todo”, relatou.