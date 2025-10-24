24 de outubro de 2025
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
ARQUIVO 'ZIPADO'

Golpe pelo WhatsApp preocupa moradores da região de Araçatuba

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Especialista alerta para novo malware ativo no país
Especialista alerta para novo malware ativo no país

Moradores da região de Araçatuba têm relatado uma onda de golpes envolvendo o aplicativo WhatsApp e o WhatsApp Web. Os ataques utilizam um novo tipo de malware capaz de roubar informações pessoais e bancárias das vítimas.

Um dos leitores da Folha da Região, Leandro Arruda, morador de Birigui, contou que passou por uma situação preocupante na manhã dessa quinta-feira (23).

“Meu WhatsApp começou a disparar mensagens dizendo que eu estava enviando um orçamento com documentos e comprovantes de pagamento para vários contatos. Foi um transtorno o dia todo”, relatou.

Segundo empresas de segurança digital, como a Kaspersky, o Brasil tem sido o principal alvo desse golpe, que se espalha rapidamente por meio de um arquivo ZIP malicioso. Quando aberto, o conteúdo instala um programa que monitora as atividades do computador, registra senhas e até cria páginas falsas para enganar o usuário.

O vírus também verifica se o sistema está configurado para o Brasil antes de agir, demonstrando que a campanha é direcionada a usuários brasileiros. Além disso, ele se propaga automaticamente pelo WhatsApp Web, reenviando o arquivo infectado para contatos e grupos, ampliando o alcance do golpe.

Somente em outubro foram bloqueadas mais de 62 mil tentativas de infecção no país, um aumento expressivo que mostra a força dessa nova ameaça digital.

Entre os sinais de que um dispositivo pode estar comprometido, estão o envio automático de mensagens, lentidão no sistema, alertas suspeitos e avisos do antivírus.

Em caso de suspeita, especialistas recomendam desconectar o aparelho da internet, realizar uma varredura completa com antivírus e alterar imediatamente as senhas de serviços importantes.

A Meta, empresa responsável pelo WhatsApp, orienta os usuários a não abrirem arquivos inesperados, mesmo que enviados por conhecidos, e a confirmar a autenticidade das mensagens por outros meios, como uma ligação.

Outras medidas de prevenção incluem ativar a autenticação em duas etapas, usar senhas diferentes para cada serviço, manter o antivírus atualizado e fazer backups regulares dos dados.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários