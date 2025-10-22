Chiquinho Sorvetes inaugura loja conceito em Araçatuba

Da inspiração familiar ao sucesso nacional

A história da Chiquinho Sorvetes começou em 1980, na cidade de Frutal, Minas Gerais, quando o senhor Francisco Olímpio de Oliveira, carinhosamente conhecido como “Chiquinho”, inspirou seu filho Isaías Bernardes de Oliveira a abrir uma pequena sorveteria de apenas 15 m².

O que nasceu como um sonho familiar cresceu com dedicação, qualidade e amor pelo que faz. Com o passar dos anos, a marca conquistou o coração dos brasileiros e se transformou em uma das maiores redes de sorveterias do país, reconhecida pelo sabor, inovação e atendimento acolhedor.

Atualmente, a Chiquinho Sorvetes possui mais de 960 unidades em operação e mais de 100 novas lojas em fase de inauguração, consolidando-se como uma marca com mais de 1.000 unidades espalhadas pelos quatro cantos do Brasil. Esse marco expressivo reflete não apenas o sucesso da marca, mas também o compromisso com a excelência, a expansão sustentável e a paixão em proporcionar momentos de felicidade a cada cliente que visita uma de suas unidades.

A chegada a Araçatuba: um novo capítulo dessa história

Em 12 de maio de 2006, Araçatuba passou a fazer parte dessa trajetória de sucesso com a inauguração da primeira unidade Chiquinho Sorvetes na cidade, fundada por André Ferreira e sua esposa Tatiane Ferreira, junto aos sócios Francisco Olímpio de Oliveira Neto e Alessandra Bernardes.

A loja foi instalada na Rua Princesa Isabel, nº 96, e segue ativa até hoje, sendo símbolo de tradição, sabor e carinho com os clientes. Naquele período, a Chiquinho Sorvetes ainda era uma rede familiar, com pouco mais de 50 lojas espalhadas pelo interior paulista, mas já mostrava a força e o potencial que fariam dela uma gigante nacional.

Em 2008, foi inaugurada a segunda unidade, no Araçatuba Shopping, um verdadeiro ponto de encontro da cidade, que permaneceu em funcionamento até fevereiro de 2025. Com a chegada do Shopping Praça Nova Araçatuba, em 2014, a marca reafirmou sua presença na cidade, agora já consolidada como uma franquia nacional de sucesso, com mais de 200 lojas espalhadas pelo Brasil naquele momento.

Sabor que conquista

André e Tatiane compartilharam conosco que: “a Chiquinho Sorvetes é mais do que uma marca, é uma experiência única de sabor”.

Eles destacam que entre os produtos que mais encantam os clientes estão os milk shakes, com mais de 20 sabores, que combinam cremosidade, qualidade e criatividade em cada copo.

Outro grande destaque é o Shake Mix, o verdadeiro “sabor de virar a cabeça”, um sorvete repleto de sabores, servido de colher, que conquista todas as idades.

O cardápio também inclui a tradicional casquinha e o irresistível cascão, onde a simplicidade não deixa nada a desejar. Para quem busca uma experiência ainda mais intensa, há as versões trufadas, que deixam qualquer um com água na boca.

Não podemos esquecer do clássico Petit Gâteau e das diversas combinações que tornam o mix de produtos completo e variado, somando mais de 100 combinações de sabores que fazem da Chiquinho Sorvetes uma referência em sobremesas no Brasil.

Ação Social

Em um bate-papo com Tatiane e André, eles contaram que, sempre que inauguram uma loja própria, promovem uma ação social na pré-inauguração, na qual instituições locais são convidadas a desfrutar de um delicioso sorvete na nova unidade. Essa iniciativa proporciona alegria e momentos especiais às crianças e demais pessoas atendidas por essas instituições, reforçando o compromisso da marca com a comunidade.

Um novo espaço para novas histórias

Ao longo dos anos, a marca se fortaleceu e conquistou gerações. Atendendo aos pedidos de inúmeros clientes, nasceu o projeto da nova Loja Conceito da Chiquinho Sorvetes em Araçatuba, um espaço moderno, amplo e cheio de personalidade, pensado para oferecer conforto, praticidade e alegria.

A nova loja conta com área kids, ambiente aconchegante e moderno, e horários de funcionamento diferenciados:

De segunda a sábado, das 10h às 23h, e domingos e feriados, das 12h às 23h.

Localizada na Rua Cussy de Almeida Júnior, 549, Bairro Vila Nova, a nova Loja Conceito Chiquinho Sorvetes Araçatuba representa um novo marco na cidade: um ambiente pensado para reunir famílias, amigos e amantes do verdadeiro sabor de ser feliz.

Serviço

Loja Conceito

Endereço: Rua Cussy de Almeida Júnior, 549 — Bairro Vila Nova, Araçatuba

Horário: Segunda a sábado, das 10h às 23h; domingos e feriados, das 12h às 23h

Unidade Shopping Praça Nova

Endereço: Av. Carlos Pereira da Silva, 600 — Jardim Guanabara, Araçatuba

Horário: Segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 11h às 22h

Primeira Unidade

Endereço: Rua Princesa Isabel, 96 — Centro, Araçatuba

Horário: Segunda a sexta, das 10h às 18h; sábados, das 9h às 15h

Inauguração: Sexta-feira, 24 de outubro, às 14h