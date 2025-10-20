Condenado por estupro de vulnerável é preso durante show em hotel

Um homem condenado por estupro de vulnerável foi preso pela Polícia Militar na noite de domingo (19) durante a realização de um show em um hotel de Araçatuba. Ele atuava na venda de bebidas no local quando foi surpreendido pelos policiais.

A ação ocorreu após uma denúncia anônima, informando que um homem com mandado de prisão em aberto estaria no evento. Com base nas informações, equipes foram até o local e identificaram o suspeito entre os trabalhadores.

Na abordagem, nada de ilícito foi encontrado com ele. No entanto, a consulta ao Centro de Operações da PM (Copom) confirmou que havia um mandado de prisão vigente, relacionado a uma condenação por estupro de vulnerável. A sentença, com pena superior a 25 anos de reclusão.