ARAÇATUBA

Condenado por estupro de vulnerável é preso durante show em hotel

Por Guilherme Renan | da Redação
A ação ocorreu após uma denúncia anônima, informando que um homem com mandado de prisão em aberto estaria no evento
A ação ocorreu após uma denúncia anônima, informando que um homem com mandado de prisão em aberto estaria no evento

Um homem condenado por estupro de vulnerável foi preso pela Polícia Militar na noite de domingo (19) durante a realização de um show em um hotel de Araçatuba. Ele atuava na venda de bebidas no local quando foi surpreendido pelos policiais.

A ação ocorreu após uma denúncia anônima, informando que um homem com mandado de prisão em aberto estaria no evento. Com base nas informações, equipes foram até o local e identificaram o suspeito entre os trabalhadores.

Na abordagem, nada de ilícito foi encontrado com ele. No entanto, a consulta ao Centro de Operações da PM (Copom) confirmou que havia um mandado de prisão vigente, relacionado a uma condenação por estupro de vulnerável. A sentença, com pena superior a 25 anos de reclusão.

O homem foi levado ao Plantão Policial de Araçatuba, onde permaneceu à disposição da Justiça para o cumprimento da pena.

