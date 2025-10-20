Trânsito em Birigui: homem de 63 anos morre perto de casa

Foi identificado como Adenildo Ananias da Silva, de 63 anos, o motociclista que morreu na manhã desta segunda-feira (20) após se envolver em um acidente com um caminhão no bairro Portal da Pérola, em Birigui. A ocorrência foi registrada pelos policiais militares CB Ilan e Garcia, da 4º Cia de Birigui.

De acordo com informações da Polícia Militar, a colisão ocorreu quando ambos os veículos trafegavam pela avenida Affif José Abdo, no sentido centro–bairro. Ao chegarem ao cruzamento com a rua José Antônio Capel Sanches, por motivos ainda a serem esclarecidos, houve o impacto entre a moto conduzida por Adenildo e o caminhão Mercedes-Benz.

Com a força da batida, o motociclista foi atropelado pelo caminhão e morreu no local, conforme constatado pelo Corpo de Bombeiros. Adenildo morava no Portal da Pérola 1, região próxima ao local da colisão.