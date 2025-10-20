Motociclista morre em acidente entre moto e caminhão em Birigui

Um motociclista ainda não identificado morreu na manhã desta segunda-feira (20) após se envolver em um grave acidente de trânsito na avenida Affif José Abdo, esquina com a rua Antônio José Capel Sanches, no bairro Portal da Pérola, em Birigui.

O acidente envolveu um caminhão de uma empresa de concreto. Informações preliminares indicam que o veículo teria passado por cima do motociclista, que pilotava uma Honda Biz. Ainda não há confirmação oficial sobre a dinâmica exata da colisão.

Equipes da Polícia Militar, incluindo Rádio Patrulha e Rocam, preservam a área até a chegada da Polícia Científica, que fará a perícia. Uma unidade do Corpo de Bombeiros também esteve presente para auxiliar na ocorrência.