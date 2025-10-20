20 de outubro de 2025
FATAL

Motociclista morre em acidente entre moto e caminhão em Birigui

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Guilherme Renan/Folha da Região
Vítima foi atropelada por caminhão e morreu no local
Um motociclista ainda não identificado morreu na manhã desta segunda-feira (20) após se envolver em um grave acidente de trânsito na avenida Affif José Abdo, esquina com a rua Antônio José Capel Sanches, no bairro Portal da Pérola, em Birigui.

O acidente envolveu um caminhão de uma empresa de concreto. Informações preliminares indicam que o veículo teria passado por cima do motociclista, que pilotava uma Honda Biz. Ainda não há confirmação oficial sobre a dinâmica exata da colisão.

Equipes da Polícia Militar, incluindo Rádio Patrulha e Rocam, preservam a área até a chegada da Polícia Científica, que fará a perícia. Uma unidade do Corpo de Bombeiros também esteve presente para auxiliar na ocorrência.

