Concurso público abre 500 vagas com salários de até R$ 20 mil

A Prefeitura de São José do Rio Preto anunciou a abertura de um novo concurso público para o preenchimento de 506 vagas imediatas, além de cadastro reserva. O certame contempla candidatos de níveis médio, técnico e superior, com reserva de vagas para pessoas com deficiência, negros e indígenas.
A seleção será conduzida pela Fundação Vunesp, responsável pela aplicação das provas e demais etapas do processo.
Entre as oportunidades de nível médio e técnico, há cargos como Agente Administrativo, Agente de Trânsito, Educador Social, Técnico de Enfermagem, Técnico em Radiologia, Técnico em Farmácia e outras funções.
Já para o nível superior, o edital reúne uma ampla gama de cargos, incluindo Engenheiro (diversas especialidades), Enfermeiro, Fisioterapeuta, Cirurgião-Dentista, Médico, Farmacêutico, Nutricionista, Biólogo, Arquiteto, Auditor Fiscal, Veterinário e Profissional de Educação Física, entre outros.
Os salários variam de acordo com o cargo, podendo chegar a R$ 21.635,12, além de benefícios como auxílio-saúde (R$ 536,00) e auxílio-alimentação (R$ 682,00), para jornadas de até 40 horas semanais.
Os interessados poderão se inscrever de 21 de outubro a 17 de novembro de 2025, exclusivamente pelo site da Fundação Vunesp. As taxas de participação variam de R$ 67,90 a R$ 112,00, conforme o cargo escolhido.
A primeira etapa do processo será a prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, prevista para o dia 18 de janeiro de 2026. Conforme o cargo, o concurso também poderá incluir teste físico, prova prática, discursiva ou avaliação de títulos.
O edital completo com todos os detalhes sobre o concurso está disponível no portal da Vunesp (https://www.vunesp.com.br/PMRP2501). Dúvidas podem ser esclarecidas diretamente com a banca organizadora pelo telefone (11) 3874-6300.
