Concurso público abre 500 vagas com salários de até R$ 20 mil

A Prefeitura de São José do Rio Preto anunciou a abertura de um novo concurso público para o preenchimento de 506 vagas imediatas, além de cadastro reserva. O certame contempla candidatos de níveis médio, técnico e superior, com reserva de vagas para pessoas com deficiência, negros e indígenas.

A seleção será conduzida pela Fundação Vunesp, responsável pela aplicação das provas e demais etapas do processo.

Entre as oportunidades de nível médio e técnico, há cargos como Agente Administrativo, Agente de Trânsito, Educador Social, Técnico de Enfermagem, Técnico em Radiologia, Técnico em Farmácia e outras funções.