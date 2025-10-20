20 de outubro de 2025
SHOW GRATUITO

Guilherme & Santiago farão show nos 117 anos de Araçatuba

Por Wesley Pedrosa | da Redação
A dupla Guilherme & Santiago se apresentará em Araçatuba
A dupla Guilherme & Santiago será a principal atração das comemorações pelos 117 anos de Araçatuba, celebrados em 2 de dezembro. A contratação dos artistas foi oficializada pela Prefeitura e publicada no Diário Oficial do Município, com valor estimado em R$ 260 mil.

O show faz parte da programação especial organizada pela Secretaria Municipal de Cultura, que ainda definirá o local e o horário da apresentação.

Com mais de três décadas de carreira, os irmãos goianos se tornaram ícones do sertanejo universitário, acumulando sucessos como "E Daí", "Azul" e "Tudo Tem Um Porquê". A expectativa é de que o evento reúna grande público e movimente a economia local durante o feriado municipal.

Fundada em 2 de dezembro de 1908, Araçatuba chega aos 117 anos como um dos principais polos do Noroeste Paulista. O aniversário é tradicionalmente marcado por eventos culturais, ações sociais e shows que reforçam o espírito comunitário e o orgulho dos moradores pela cidade.

Nascida às margens da antiga ferrovia Noroeste, Araçatuba cresceu impulsionada pela pecuária, agricultura e indústria sucroalcooleira, consolidando-se como referência regional. Hoje, o município combina modernidade e tradição, preservando sua identidade interiorana sem abrir mão do progresso.

