Guilherme & Santiago farão show nos 117 anos de Araçatuba

A dupla Guilherme & Santiago será a principal atração das comemorações pelos 117 anos de Araçatuba, celebrados em 2 de dezembro. A contratação dos artistas foi oficializada pela Prefeitura e publicada no Diário Oficial do Município, com valor estimado em R$ 260 mil.

O show faz parte da programação especial organizada pela Secretaria Municipal de Cultura, que ainda definirá o local e o horário da apresentação.

Com mais de três décadas de carreira, os irmãos goianos se tornaram ícones do sertanejo universitário, acumulando sucessos como "E Daí", "Azul" e "Tudo Tem Um Porquê". A expectativa é de que o evento reúna grande público e movimente a economia local durante o feriado municipal.