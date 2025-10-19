Mulher é capturada pela PM em Araçatuba por crime de receptação

Uma mulher de 49 anos foi capturada por uma equipe da Polícia Militar na madrugada deste domingo (19), em Araçatuba. A ação ocorreu na rua Adalberto Cunha Capela, no bairro Claudionor Cinti, durante patrulhamento de rotina.

Segundo a PM, nada de ilícito foi localizado com a mulher no momento da abordagem. No entanto, ao consultar seus dados no sistema, os policiais constataram que havia um mandado de prisão em aberto pelo artigo 180 do Código Penal – Receptação.

Diante dos fatos, ela foi informada sobre a situação e conduzida à Central de Flagrantes de Araçatuba, sem o uso de algemas. Na delegacia, após ser apresentada ao delegado plantonista, foi colocada em uma das celas da unidade, onde permaneceu até este domingo (19).