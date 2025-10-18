18 de outubro de 2025
METEOROLOGIA

Temperaturas caem no Estado de São Paulo neste domingo

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Guilherme Renan/FR
Foto deste sábado em Birigui, domingo deverá ser menos quente na região
Foto deste sábado em Birigui, domingo deverá ser menos quente na região

O domingo (19) será marcado por céu parcialmente nublado em grande parte do Estado de São Paulo, com destaque para o declínio das temperaturas devido à influência de um sistema de alta pressão atmosférica.

Com o afastamento gradual da frente fria, aliado à atuação desse sistema, a faixa leste paulista deve registrar sensação de frio ameno, enquanto o interior terá tempo mais firme e agradável ao longo do dia.

No interior, o calorão diminui e os dias ficam mais agradáveis. Em Araçatuba, os termômetros devem variar entre 18°C e 29°C, proporcionando manhãs frescas e tardes ensolaradas. Já em Birigui, a previsão indica mínima de 17°C e máxima de 28°C, com possibilidade de aumento da nebulosidade no fim da tarde.

A Defesa Civil recomenda que a população fique atenta às mudanças no tempo e acompanhe os alertas de chuva e variações de temperatura, que podem ocorrer de forma localizada.

