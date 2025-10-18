Temperaturas caem no Estado de São Paulo neste domingo

O domingo (19) será marcado por céu parcialmente nublado em grande parte do Estado de São Paulo, com destaque para o declínio das temperaturas devido à influência de um sistema de alta pressão atmosférica.

Com o afastamento gradual da frente fria, aliado à atuação desse sistema, a faixa leste paulista deve registrar sensação de frio ameno, enquanto o interior terá tempo mais firme e agradável ao longo do dia.

No interior, o calorão diminui e os dias ficam mais agradáveis. Em Araçatuba, os termômetros devem variar entre 18°C e 29°C, proporcionando manhãs frescas e tardes ensolaradas. Já em Birigui, a previsão indica mínima de 17°C e máxima de 28°C, com possibilidade de aumento da nebulosidade no fim da tarde.