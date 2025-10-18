Temporal com ventos fortes gera 12 ocorrências em Araçatuba

A Defesa Civil de Araçatuba atendeu 12 ocorrências entre a noite de sexta-feira (17) e a manhã deste sábado (18) em razão do temporal com chuvas intensas e ventos fortes que atingiu a cidade.

Segundo o diretor do órgão, Eduardo Cardozo, equipes foram mobilizadas para diversos bairros para atender chamados emergenciais. A maioria dos casos envolveu quedas de árvores, incluindo uma que tombou sobre o alambrado da UBS Ezequiel Barbosa. Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido.

O serviço de retirada de galhos e limpeza de vias continua ao longo do fim de semana e deve se estender pelos próximos dias. A ação envolve equipes da Secretaria de Obras e Serviços Públicos (Sosp) e do Corpo de Bombeiros, que trabalham de forma integrada para restabelecer a normalidade após o temporal.