Temporal com ventos fortes gera 12 ocorrências em Araçatuba

A Defesa Civil de Araçatuba atendeu 12 ocorrências entre a noite de sexta-feira (17) e a manhã deste sábado (18) em razão do temporal com chuvas intensas e ventos fortes que atingiu a cidade.
Segundo o diretor do órgão, Eduardo Cardozo, equipes foram mobilizadas para diversos bairros para atender chamados emergenciais. A maioria dos casos envolveu quedas de árvores, incluindo uma que tombou sobre o alambrado da UBS Ezequiel Barbosa. Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido.
O serviço de retirada de galhos e limpeza de vias continua ao longo do fim de semana e deve se estender pelos próximos dias. A ação envolve equipes da Secretaria de Obras e Serviços Públicos (Sosp) e do Corpo de Bombeiros, que trabalham de forma integrada para restabelecer a normalidade após o temporal.
A Defesa Civil reforça que permanece de prontidão e pode ser acionada pelo telefone (18) 99745-1911 para chamados emergenciais.
Orientações para dias de chuva e vento
Cardozo alertou para a possibilidade de novas pancadas de chuva nos próximos dias e pediu que a população redobre os cuidados durante tempestades. Abaixo, as principais recomendações da Defesa Civil:
Durante chuva forte e ventos:
• Evite sair de casa e mantenha-se em local seguro;
• Fique longe de janelas e portas; desligue aparelhos elétricos e o gás;
• Não utilize telefone com fio em tempestades com raios.
Na rua ou em locais abertos:
• Não se abrigue sob árvores, postes ou coberturas metálicas;
• Afaste-se de cabos elétricos caídos e estruturas frágeis;
• Evite margens de rios, córregos ou encostas.
No trânsito:
• Não atravesse vias alagadas; procure rotas alternativas;
• Dirija com cautela, faróis acesos e mantenha distância segura;
• Evite estacionar sob árvores ou placas de propaganda.
