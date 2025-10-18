Anac limita voos no Aeroporto de Araçatuba por falta de adequação

A Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) publicou, no último dia 6 de outubro, três portarias que impõem restrições temporárias à frequência de voos comerciais regulares em sete aeroportos regionais brasileiros. Entre eles está o Aeroporto Estadual Dário Guarita, em Araçatuba.

A decisão foi tomada porque os operadores aeroportuários não concluíram, dentro do prazo legal, as adequações exigidas pelo Regulamento Brasileiro da Aviação Civil (RBAC) nº 139, cuja disposição transitória venceu em 3 de outubro. Essas melhorias foram determinadas há cerca de três anos e envolvem mudanças estruturais e de segurança operacional.

Entre os principais ajustes, estão a adequação da largura da pista às aeronaves que operam no local, a manutenção da faixa preparada, que deve permanecer livre de obstáculos, a delimitação da Área de Segurança de Fim de Pista (RESA) e a instalação do sistema PAPI, equipamento que auxilia os pilotos durante a aproximação para pouso.