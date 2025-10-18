Homem é morto a facada após invasão de comércio em Araçatuba

Um homem de 28 anos morreu na madrugada deste sábado (18) após ser esfaqueado durante uma confusão na rua Marechal Deodoro, no bairro São João, em Araçatuba. O suspeito do crime foi preso em flagrante e diz ter agido em legítima defesa.
De acordo com informações apuradas pela reportagem, Daniel Freire Devotti chegou ao local em um carro com outro homem e duas mulheres. O grupo foi até um estabelecimento comercial onde o suspeito estava. Testemunhas relataram que a vítima e o acompanhante chutaram e forçaram o portão do imóvel, que acabou se abrindo após sair do trilho.
Daniel portava um cassetete e, ao entrar no estabelecimento, foi confrontado pelo morador, que pegou uma faca e o atingiu com um golpe no abdômen. Os acompanhantes colocaram a vítima no carro e a levaram à Santa Casa, mas ela não resistiu aos ferimentos.
Suspeito alegou legítima defesa
Após o ocorrido, o próprio autor da facada acionou a Polícia Militar e permaneceu no local. Ele foi conduzido ao Plantão Policial, onde teve a prisão em flagrante decretada por homicídio. Segundo a defesa, ele teria reagido à invasão. O homem foi apresentado em audiência de custódia.
As demais pessoas envolvidas compareceram à delegacia, prestaram depoimento e foram liberadas. A Polícia Civil investiga o caso.
Noite violenta na cidade
Na mesma noite, outras duas ocorrências envolvendo arma branca foram registradas em Araçatuba. No bairro Ipanema, um homem foi esfaqueado em um bar na rua Ana Nery, após uma discussão. Ele recebeu atendimento do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e foi encaminhado em estado grave à Santa Casa. O agressor fugiu e ainda não foi localizado.
Já no bairro Água Branca, uma mulher foi ferida a golpes de faca, supostamente pelo companheiro. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao pronto-socorro. As identidades das vítimas não foram divulgadas.
