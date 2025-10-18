Homem é morto a facada após invasão de comércio em Araçatuba

Um homem de 28 anos morreu na madrugada deste sábado (18) após ser esfaqueado durante uma confusão na rua Marechal Deodoro, no bairro São João, em Araçatuba. O suspeito do crime foi preso em flagrante e diz ter agido em legítima defesa.

De acordo com informações apuradas pela reportagem, Daniel Freire Devotti chegou ao local em um carro com outro homem e duas mulheres. O grupo foi até um estabelecimento comercial onde o suspeito estava. Testemunhas relataram que a vítima e o acompanhante chutaram e forçaram o portão do imóvel, que acabou se abrindo após sair do trilho.

Daniel portava um cassetete e, ao entrar no estabelecimento, foi confrontado pelo morador, que pegou uma faca e o atingiu com um golpe no abdômen. Os acompanhantes colocaram a vítima no carro e a levaram à Santa Casa, mas ela não resistiu aos ferimentos.

Suspeito alegou legítima defesa