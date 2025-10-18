18 de outubro de 2025
ACIDENTE FATAL

Silvio Montanholi, 54 anos, morre atropelado na Marechal Rondon

Artesp
Veículo HB20 ficou no acostamento após a colisão; parte dianteira esquerda foi danificada com o impacto
Veículo HB20 ficou no acostamento após a colisão; parte dianteira esquerda foi danificada com o impacto

Silvio Cesar Firmo Montanholi, de 54 anos, morreu após ser atropelado na noite desta sexta-feira (17) na rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Araçatuba. O acidente ocorreu por volta das 21h, no quilômetro 526+700, pista leste, sentido Birigui.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, um veículo HB20 sedan trafegava pela faixa da esquerda quando, repentinamente, Montanholi surgiu à frente do carro, próximo ao canteiro central. O motorista relatou que não teve tempo de frear e acabou atingindo a vítima. Com o impacto, a parte dianteira esquerda do veículo ficou danificada.

Equipes do Samu foram acionadas, mas Montanholi já estava sem vida quando o socorro chegou. A área foi isolada pela Polícia Rodoviária e pela concessionária Via Rondon até a realização da perícia.

Após os trabalhos no local, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico e, em seguida, liberado à família para velório e sepultamento.

Apesar da gravidade do acidente, o trânsito não precisou ser interditado, pois o corpo permaneceu no canteiro central. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor. O condutor do HB20 foi levado à base da Polícia Militar para formalização da ocorrência.