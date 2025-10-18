Jovem é preso por envolvimento em homicídio em oficina

A Polícia Civil de Araçatuba prendeu, nessa sexta-feira (17), um jovem de 22 anos suspeito de envolvimento na morte de Matheus Costa Dezuani Barbosa, também de 22 anos, assassinado a tiros no final da tarde de 7 de agosto em uma oficina de motos localizada na Rua América do Sul.
De acordo com as investigações, o detido seria o responsável por conduzir a motocicleta que levou o atirador até o local do crime. O autor dos disparos já foi identificado, mas continua foragido.
As autoridades apuram se a execução de Barbosa tem relação com outros homicídios ocorridos recentemente em Araçatuba. Um dos casos citados é o assassinato de Matheus Garcias, morto em 24 de dezembro, em frente à tabacaria que mantinha no bairro Jussara.
Segundo a polícia, o homem apontado como autor dos disparos contra Barbosa também é suspeito de matar Jéferson Guilherme Chagas Fidelis, de 23 anos, executado em frente de casa, no bairro Iporã. Ele está com prisão temporária decretada em ambos os processos, mas seu paradeiro permanece desconhecido.
Barbosa, que tinha condenação por tráfico de drogas e estava em liberdade desde abril, foi surpreendido na oficina. Testemunhas relataram que ele chegou a pé, com um capacete nas mãos. Minutos depois, dois homens chegaram ao local. Uma discussão teria antecedido os tiros. Após os disparos, os criminosos fugiram rapidamente.
Durante o interrogatório, o jovem preso nessa sexta-feira permaneceu em silêncio e informou que só prestará esclarecimentos à Justiça. Ele passou a noite na carceragem da CPJ (Central de Polícia Judiciária) e deve ser submetido a exame de corpo de delito neste sábado (18). Em seguida, será encaminhado ao sistema prisional, onde aguardará o andamento do processo.
