Jovem é preso por envolvimento em homicídio em oficina

A Polícia Civil de Araçatuba prendeu, nessa sexta-feira (17), um jovem de 22 anos suspeito de envolvimento na morte de Matheus Costa Dezuani Barbosa, também de 22 anos, assassinado a tiros no final da tarde de 7 de agosto em uma oficina de motos localizada na Rua América do Sul.

De acordo com as investigações, o detido seria o responsável por conduzir a motocicleta que levou o atirador até o local do crime. O autor dos disparos já foi identificado, mas continua foragido.

As autoridades apuram se a execução de Barbosa tem relação com outros homicídios ocorridos recentemente em Araçatuba. Um dos casos citados é o assassinato de Matheus Garcias, morto em 24 de dezembro, em frente à tabacaria que mantinha no bairro Jussara.