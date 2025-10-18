Tempestades com ventos e granizo atingem região de Araçatuba

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para a ocorrência de fortes tempestades entre a noite desta sexta-feira (17) e o domingo (19). A previsão indica chuvas de moderada a forte intensidade, acompanhadas de raios, rajadas de vento e possibilidade de granizo isolado em várias regiões paulistas, incluindo a região de Araçatuba.

Segundo o órgão, as temperaturas devem oscilar entre 15 °C e 33 °C nas regiões de Araçatuba e São José do Rio Preto, com chance de tempestades localizadas. Em áreas mais vulneráveis, há risco de alagamentos, deslizamentos e transbordamentos de pequenos córregos.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a chegada de uma frente fria, combinada à umidade vinda da Amazônia, deve intensificar a instabilidade atmosférica em todo o Estado. A Defesa Civil recomenda atenção redobrada e acompanhamento constante das atualizações meteorológicas.

Previsão por regiões paulistas