Tempestades com ventos e granizo atingem região de Araçatuba

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para a ocorrência de fortes tempestades entre a noite desta sexta-feira (17) e o domingo (19). A previsão indica chuvas de moderada a forte intensidade, acompanhadas de raios, rajadas de vento e possibilidade de granizo isolado em várias regiões paulistas, incluindo a região de Araçatuba.
Segundo o órgão, as temperaturas devem oscilar entre 15 °C e 33 °C nas regiões de Araçatuba e São José do Rio Preto, com chance de tempestades localizadas. Em áreas mais vulneráveis, há risco de alagamentos, deslizamentos e transbordamentos de pequenos córregos.
De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a chegada de uma frente fria, combinada à umidade vinda da Amazônia, deve intensificar a instabilidade atmosférica em todo o Estado. A Defesa Civil recomenda atenção redobrada e acompanhamento constante das atualizações meteorológicas.
Previsão por regiões paulistas
- Região Metropolitana de São Paulo: mínima de 11 °C e máxima de 26 °C, com risco de tempestades, ventos fortes e granizo isolado.
- Baixada Santista: temperaturas entre 16 °C e 25 °C, com condições para chuvas intensas.
- Serra da Mantiqueira: termômetros entre 7 °C e 22 °C, com chance de granizo.
- São José dos Campos: variação de 12 °C a 29 °C e risco de ventos fortes e descargas elétricas.
- Litoral Norte: previsão de chuvas mais volumosas e ventos intensos, com temperaturas entre 15 °C e 27 °C.
- Vale do Ribeira e Itapeva: mínima de 15 °C e máxima de 26 °C, com tempestades isoladas.
- Sorocaba e Campinas: entre 11 °C e 23 °C, com possibilidade de granizo.
- Presidente Prudente e Marília: mínima de 15 °C e máxima de 26 °C, com pancadas e tempestades localizadas.
- Bauru e Araraquara: temperaturas de 13 °C a 27 °C, com chuvas e trovoadas.
- Barretos, Franca e Ribeirão Preto: mínima de 15 °C e máxima de 34 °C, com previsão de temporais isolados.
A Defesa Civil reforça que, em caso de rajadas de vento, a população deve evitar áreas abertas, buscar abrigo seguro, não se proteger sob árvores e manter distância de postes ou estruturas metálicas. Em situações de emergência, o telefone 199 está disponível para atendimento imediato.
