18 de outubro de 2025
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
ALERTA

Tempestades com ventos e granizo atingem região de Araçatuba

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Defesa Civil prevê chuvas intensas, rajadas de vento e queda de granizo entre sexta (17) e domingo (19) em diversas regiões do Estado
Defesa Civil prevê chuvas intensas, rajadas de vento e queda de granizo entre sexta (17) e domingo (19) em diversas regiões do Estado

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para a ocorrência de fortes tempestades entre a noite desta sexta-feira (17) e o domingo (19). A previsão indica chuvas de moderada a forte intensidade, acompanhadas de raios, rajadas de vento e possibilidade de granizo isolado em várias regiões paulistas, incluindo a região de Araçatuba.

Segundo o órgão, as temperaturas devem oscilar entre 15 °C e 33 °C nas regiões de Araçatuba e São José do Rio Preto, com chance de tempestades localizadas. Em áreas mais vulneráveis, há risco de alagamentos, deslizamentos e transbordamentos de pequenos córregos.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a chegada de uma frente fria, combinada à umidade vinda da Amazônia, deve intensificar a instabilidade atmosférica em todo o Estado. A Defesa Civil recomenda atenção redobrada e acompanhamento constante das atualizações meteorológicas.

Previsão por regiões paulistas

  • Região Metropolitana de São Paulo: mínima de 11 °C e máxima de 26 °C, com risco de tempestades, ventos fortes e granizo isolado.
  • Baixada Santista: temperaturas entre 16 °C e 25 °C, com condições para chuvas intensas.
  • Serra da Mantiqueira: termômetros entre 7 °C e 22 °C, com chance de granizo.
  • São José dos Campos: variação de 12 °C a 29 °C e risco de ventos fortes e descargas elétricas.
  • Litoral Norte: previsão de chuvas mais volumosas e ventos intensos, com temperaturas entre 15 °C e 27 °C.
  • Vale do Ribeira e Itapeva: mínima de 15 °C e máxima de 26 °C, com tempestades isoladas.
  • Sorocaba e Campinas: entre 11 °C e 23 °C, com possibilidade de granizo.
  • Presidente Prudente e Marília: mínima de 15 °C e máxima de 26 °C, com pancadas e tempestades localizadas.
  • Bauru e Araraquara: temperaturas de 13 °C a 27 °C, com chuvas e trovoadas.
  • Barretos, Franca e Ribeirão Preto: mínima de 15 °C e máxima de 34 °C, com previsão de temporais isolados.

A Defesa Civil reforça que, em caso de rajadas de vento, a população deve evitar áreas abertas, buscar abrigo seguro, não se proteger sob árvores e manter distância de postes ou estruturas metálicas. Em situações de emergência, o telefone 199 está disponível para atendimento imediato.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários